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Українців попередили про шалений вітер — прогноз погоди на завтра

19 листопада 2024 20:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра, 20 листопада, від Укргідрометцентру та Діденко
Дівчина на вітру. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 20 листопада, буде небезпечною через сильний вітер. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат — до 25-30 м/с. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у вівторок, 19 листопада.  

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Попередження синоптиків щодо сильного вітру
Попередження синоптиків щодо сильного вітру. Фото: Укргідрометцентр

Попередження синоптиків на 20 листопада

Синоптики попереджають про небезпечні погодні явища в Україні 20 листопада. По всій території країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї  Карпат — 25-30 м/с.

Вдень у Карпатах та на Закарпатті йтиме значний дощ та мокрий сніг. Рівень небезпечності перший — жовтий.

Погодна карта на 20 листопада
Погодна карта на 20 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 20 листопада

В Україні в середу буде хмарно з проясненнями.

Жителям західних та Житомирської областей варто бути готовими до дощу, вдень місцями з мокрим снігом. У Карпатах та на Закарпатті опади будуть значними, а на решті території — без істотних опадів.

Температура вночі -1...+4 °C, вдень +7...+12 °C, на крайньому заході зниження до +1...+6 °C, на півдні країни вночі +2...+7 °C, вдень +10...+15 °C.

Погода на 20 листопада від Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, завтра, 20 листопада, почнеться зміна погоди у вигляді сильних дощів у західній частині України.

"Проте ще в більшості областей буде тепло, температура повітря стрибне 20 листопада до +9...+15 °C", — написала Діденко.

Лише на Закарпатті, Львівщині та Волині буде прохолодніше, +6...+9 °C.

Температурна карта на 20 листопада
Температурна карта на 20 листопада. Фото: скриншот

Прогноз на 20 листопада від Ігоря Кібальчича

У середу, 20 листопада, у західній частині України очікуються помірні опади у вигляді дощу із мокрим снігом. Вдень також пройде невеликий дощ місцями у південних та північних областях, на решті території сухо.

Вітер південний або південно-східний, 7-12 м/с, місцями окремі пориви 15-17 м/с.

Температура повітря вночі у південних та західних областях становитиме +3…+8 °C, у північних, центральних та східних регіонах -4…+1 °C, вдень повітря прогріється до +7…+12 °C, у Криму місцями +14… +16 °C.

Нагадаємо, на 20 листопада в Одесі оголосили штормове попередження. Вранці та вдень очікується сильний вітер і значне хвилювання моря. 

Також Новини.LIVE писали, що 20 листопада погода у Києві буде хмарною з проясненнями. Очікується сильний вітер з поривами до 15-20 м/с.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик погода в Україні вітер

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