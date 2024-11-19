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Украинцев предупредили о безумном ветре — прогноз на завтра

19 ноября 2024 20:34
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на завтра, 20 ноября, от Укргидрометцентра и Диденко
Девушка на ветру. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 20 ноября, будет опасной из-за сильного ветра. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат — до 25-30 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре во вторник, 19 ноября.

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Предупреждение синоптиков по сильному ветру
Предупреждение синоптиков относительно сильного ветра. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение синоптиков на 20 ноября

Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Украине 20 ноября. По всей территории страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат — 25-30 м/с.

Днем в Карпатах и на Закарпатье будет идти значительный дождь и мокрый снег. Уровень опасности первый — желтый.

Погода на 20 ноября
Погода на 20 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 20 ноября

В Украине в среду будет облачно с прояснениями.

Жителям западных и Житомирской областей стоит быть готовыми к дождю, днем местами с мокрым снегом. В Карпатах и на Закарпатье осадки будут значительными, а на остальной территории — без существенных осадков.

Температура ночью -1...+4 °C, днем +7...+12 °C, на крайнем западе снижение до +1...+6 °C, на юге страны ночью +2...+7 °C, днем +10...+15 °C.

Погода на 20 ноября от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра, 20 ноября, начнется изменение погоды в виде сильных дождей в западной части Украины.

"Однако еще в большинстве областей будет тепло, температура воздуха прыгнет 20 ноября до +9...+15 °C", — написала Диденко.

Только на Закарпатье, Львовщине и Волыни будет прохладнее, +6...+9 °C.

Температурная карта на 20 ноября
Температурная карта на 20 ноября. Фото: скриншот

Прогноз на 20 ноября от Игоря Кибальчича

В среду, 20 ноября, в западной части Украины ожидаются умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Днем также пройдет небольшой дождь, местами в южных и северных областях, на остальной территории сухо.

Ветер южный или юго-восточный, 7-12 м/с, местами отдельные порывы — 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью в южных и западных областях — +3...+8 °C, в северных, центральных и восточных регионах -4...+1 °C, днем воздух прогреется до +7...+12 °C, в Крыму местами +14...+16 °C.

Напомним, на 20 ноября в Одессе объявили штормовое предупреждение. Утром и днем ожидается сильный ветер и сильное волнение моря.

Также Новини.LIVE писали, что 20 ноября погода в Киеве будет облачной с прояснениями. Ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик погода в Украине ветер

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