Прогноз погоды на завтра, 20 ноября, от Укргидрометцентра и Диденко

Украинцев предупредили о безумном ветре — прогноз на завтра
Погода в Украине завтра, 20 ноября, будет опасной из-за сильного ветра. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат — до 25-30 м/с.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре во вторник, 19 ноября.
Предупреждение синоптиков на 20 ноября
Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Украине 20 ноября. По всей территории страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат — 25-30 м/с.
Днем в Карпатах и на Закарпатье будет идти значительный дождь и мокрый снег. Уровень опасности первый — желтый.
Прогноз погоды на 20 ноября
В Украине в среду будет облачно с прояснениями.
Жителям западных и Житомирской областей стоит быть готовыми к дождю, днем местами с мокрым снегом. В Карпатах и на Закарпатье осадки будут значительными, а на остальной территории — без существенных осадков.
Температура ночью -1...+4 °C, днем +7...+12 °C, на крайнем западе снижение до +1...+6 °C, на юге страны ночью +2...+7 °C, днем +10...+15 °C.
Погода на 20 ноября от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра, 20 ноября, начнется изменение погоды в виде сильных дождей в западной части Украины.
"Однако еще в большинстве областей будет тепло, температура воздуха прыгнет 20 ноября до +9...+15 °C", — написала Диденко.
Только на Закарпатье, Львовщине и Волыни будет прохладнее, +6...+9 °C.
Прогноз на 20 ноября от Игоря Кибальчича
В среду, 20 ноября, в западной части Украины ожидаются умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Днем также пройдет небольшой дождь, местами в южных и северных областях, на остальной территории сухо.
Ветер южный или юго-восточный, 7-12 м/с, местами отдельные порывы — 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью в южных и западных областях — +3...+8 °C, в северных, центральных и восточных регионах -4...+1 °C, днем воздух прогреется до +7...+12 °C, в Крыму местами +14...+16 °C.
Напомним, на 20 ноября в Одессе объявили штормовое предупреждение. Утром и днем ожидается сильный ветер и сильное волнение моря.
Также Новини.LIVE писали, что 20 ноября погода в Киеве будет облачной с прояснениями. Ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
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