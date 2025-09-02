Видео
Главная Метео Местами грозы — где ждать осадков завтра

Местами грозы — где ждать осадков завтра

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 15:34
Прогноз погоды на 3 сентября - какой будет погода завтра
Дожди и грозы. Фото: УНИАН

В среду, 3 сентября, погода будет преимущественно малооблачной. В целом, в Украине прогнозируется жаркая температура.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Местами грозы — где ждать осадков завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 3 сентября

Осадков не ожидается, разве что на Закарпатье и Прикарпатье днем пройдут кратковременные дожди и возможны грозы.

Ветер в большинстве регионов северо-восточный, на западе — юго-восточный, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +10...+15 °С, на западе местами до +17 °С, днем ожидается +24...+29 °С.

На юге страны ночью будет теплее — +15...+20 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +27...+32 °С.

В северо-восточных областях ночью будет прохладнее — +8...+13 °С, днем воздух прогреется до +21...+26 °С.

Местами грозы — где ждать осадков завтра - фото 2

Напомним, сегодня ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. Она может вызвать сбои в работе радиосвязи и энергосистем и повлиять на самочувствие метеозависимых.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич сказал, когда ожидать первые заморозки. Это может произойти уже в сентябре.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
