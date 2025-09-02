Прогноз погоды на 3 сентября - какой будет погода завтра

Дожди и грозы. Фото: УНИАН

В среду, 3 сентября, погода будет преимущественно малооблачной. В целом, в Украине прогнозируется жаркая температура.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 3 сентября

Осадков не ожидается, разве что на Закарпатье и Прикарпатье днем пройдут кратковременные дожди и возможны грозы.

Ветер в большинстве регионов северо-восточный, на западе — юго-восточный, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +10...+15 °С, на западе местами до +17 °С, днем ожидается +24...+29 °С.

На юге страны ночью будет теплее — +15...+20 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +27...+32 °С.

В северо-восточных областях ночью будет прохладнее — +8...+13 °С, днем воздух прогреется до +21...+26 °С.

