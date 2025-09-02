Прогноз погоди на 3 вересня - якою буде погода завтра

Дощі та грози. Фото: УНІАН

У середу, 3 вересня, погода буде переважно малохмарною. В цілому, в Україні прогнозується спекотна температура.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Пост Укргідрометеоцентра.

Прогноз погоди на 3 вересня

Опадів не очікується, хіба що на Закарпатті та Прикарпатті вдень пройдуть короткочасні дощі та можливі грози.

Вітер в більшості регіонів північно-східний, на заході — південно-східний, швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +10...+15 °С, на заході місцями до +17 °С, вдень очікується +24...+29 °С.

На півдні країни вночі буде тепліше — +15...+20 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27...+32 °С.

У північно-східних областях вночі буде прохолодніше — +8...+13 °С, вдень повітря прогріється до +21...+26 °С.

Нагадаємо, сьогодні очікується помірна магнітна буря рівня G2. Вона може спричинити збої в роботі радіозв’язку й енергосистем та вплинути на самопочуття метеозалежних.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич сказав, коли очікувати перші заморозки. Це може відбутися вже у вересні.