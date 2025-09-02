Відео
Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати метеозалежним

Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати метеозалежним

Дата публікації: 2 вересня 2025 10:33
Магнітна буря 2 вересня — прогноз і поради для метеозалежних
Вплив магнітної бурі. Ілюстративне фото: Health

У вівторок, 2 вересня, Землю накриє помірна магнітна буря рівня G2, яка може спричинити збої в роботі радіозв’язку й енергосистем. Медики попереджають, що цей день може стати важким для метеозалежних людей та тих, хто має проблеми із серцем.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 2 вересня

Очікується, що протягом дня геомагнітне поле коливатиметься від тихого до нестабільного рівня, а Сонце залишатиметься помірно активним. Протягом останньої доби зафіксовано три спалахи класу C, які не створюють значної загрози для Землі. Проте можливі короткочасні проблеми з радіозв’язком і відключення енергосистем на окремих ділянках.

За прогнозами, імовірність спалаху М-класу становить 65%, а Х-класу — 20%. Кількість сонячних плям на 2 вересня досягає 73, що свідчить про активність Сонця. Фахівці радять стежити за своїм самопочуттям і за потреби консультуватися з лікарями.

Сонячна активність на 2 вересня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 35%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 135%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
  • Кількість сонячних плям — 73

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі часто стають випробуванням для організму, особливо для метеозалежних людей. Магнітні бурі цього рівня здатні провокувати головний біль, безсоння, підвищення тиску й загострення серцево-судинних хвороб. Людям у групі ризику варто уникати надмірних фізичних навантажень та стресу.

Варто нагадати, що у вересні 2025 року прогнозуються кілька потужних хвиль магнітних бур, які вплинуть на геомагнітну обстановку на Землі. 

Також раніше повідомлялося, що вересень 2025 року матиме особливе астрологічне значення

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
