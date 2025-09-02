Видео
Главная Метео Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым

Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 10:33
Магнитная буря 2 сентября - прогноз и советы для метеозависимых
Влияние магнитной бури. Иллюстративное фото: Health

Во вторник, 2 сентября, Землю накроет умеренная магнитная буря уровня G2, которая может вызвать сбои в работе радиосвязи и энергосистем. Медики предупреждают, что этот день может стать тяжелым для метеозависимых людей и тех, кто имеет проблемы с сердцем.

Об этом сообщает Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 2 сентября

Ожидается, что в течение дня геомагнитное поле будет колебаться от тихого до нестабильного уровня, а Солнце будет оставаться умеренно активным. В течение последних суток зафиксировано три вспышки класса C, которые не создают значительной угрозы для Земли. Однако возможны кратковременные проблемы с радиосвязью и отключение энергосистем на отдельных участках.

По прогнозам, вероятность вспышки М-класса составляет 65%, а Х-класса - 20%. Количество солнечных пятен на 2 сентября достигает 73, что свидетельствует об активности Солнца. Специалисты советуют следить за своим самочувствием и при необходимости консультироваться с врачами.

Солнечная активность на 2 сентября

  • Возможность малого геомагнитного шторма - 35%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 135%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 65%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 20%
  • Количество солнечных пятен - 73.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури часто становятся испытанием для организма, особенно для метеозависимых людей. Магнитные бури этого уровня способны провоцировать головную боль, бессонницу, повышение давления и обострение сердечно-сосудистых болезней. Людям в группе риска следует избегать чрезмерных физических нагрузок и стресса.

Стоит напомнить, что в сентябре 2025 года прогнозируются несколько мощных волн магнитных бурь, которые повлияют на геомагнитную обстановку на Земле.

Также ранее сообщалось, что сентябрь 2025 года будет иметь особое астрологическое значение.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
