Магнитная буря 2 сентября - прогноз и советы для метеозависимых

Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым
Во вторник, 2 сентября, Землю накроет умеренная магнитная буря уровня G2, которая может вызвать сбои в работе радиосвязи и энергосистем. Медики предупреждают, что этот день может стать тяжелым для метеозависимых людей и тех, кто имеет проблемы с сердцем.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 2 сентября
Ожидается, что в течение дня геомагнитное поле будет колебаться от тихого до нестабильного уровня, а Солнце будет оставаться умеренно активным. В течение последних суток зафиксировано три вспышки класса C, которые не создают значительной угрозы для Земли. Однако возможны кратковременные проблемы с радиосвязью и отключение энергосистем на отдельных участках.
По прогнозам, вероятность вспышки М-класса составляет 65%, а Х-класса - 20%. Количество солнечных пятен на 2 сентября достигает 73, что свидетельствует об активности Солнца. Специалисты советуют следить за своим самочувствием и при необходимости консультироваться с врачами.
Солнечная активность на 2 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма - 35%
- Вероятность большого геомагнитного шторма - 135%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 65%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 20%
- Количество солнечных пятен - 73.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури часто становятся испытанием для организма, особенно для метеозависимых людей. Магнитные бури этого уровня способны провоцировать головную боль, бессонницу, повышение давления и обострение сердечно-сосудистых болезней. Людям в группе риска следует избегать чрезмерных физических нагрузок и стресса.
Стоит напомнить, что в сентябре 2025 года прогнозируются несколько мощных волн магнитных бурь, которые повлияют на геомагнитную обстановку на Земле.
Также ранее сообщалось, что сентябрь 2025 года будет иметь особое астрологическое значение.
Читайте Новини.LIVE!