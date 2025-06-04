Магнитные бури в Украине 4 июня — прогноз для метеозависимых

Головная боль. Фото: Pexels

В среду, 4 июня, магнитосфера Земли будет несколько возбужденной, однако существенных магнитных бурь в этот день не прогнозируется. Геомагнитное поле будет колебаться в пределах от спокойного до незначительно штормового уровня. По данным метеофизиков, солнечная активность сейчас находится на умеренном уровне.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.

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Магнитные бури 4 июня

В течение последних суток на поверхности Солнца зафиксировано пять вспышек класса C и две вспышки класса M3.3. Вспышки М-класса относят к средним по мощности. В частности, событие уровня М3,3 способно вызвать легкие радиопомехи на дневной стороне планеты и потенциально вызвать слабый солнечный радиационный шторм.

В ближайшее время остается небольшая вероятность возникновения мощных вспышек класса X. Хотя магнитные бури на этот раз не достигнут интенсивного уровня, метеочувствительным людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.

Прием лекарств. Фото: Pexels

Солнечная активность на 4 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 52

Как питаться для избежания влияния магнитных бурь

Специалисты напоминают, что даже слабые геомагнитные колебания могут влиять на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с хроническими заболеваниями. В такие дни рекомендуется корректировать образ жизни, в частности — питание.

В дни повышенной солнечной активности желательно избегать тяжелой, жирной и соленой пищи. Важно уменьшить потребление кофе, алкоголя, жареных и острых блюд — они могут усиливать нагрузку на сосуды и сердце.

Рацион лучше наполнить продуктами, богатыми магнием и калием: это зелень, бананы, курага, запеченный картофель, гречка, тыквенные семечки, свекла. Также полезно употреблять больше воды, компотов, морсов и зеленого чая — это способствует поддержанию нормального давления и выведению избытка натрия.

Хорошо влияют на нервную систему и общий тонус легкие супы, салаты, овощи на пару, рыба, печеные яблоки и натуральные йогурты.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о жаре и грозах со шквалами по Украине 5 июня.

Тем временем астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на июнь и рассказали, какой будет солнечная активность в течение лета в 2025 году.