Магнітні бурі в Україні 4 червня — прогноз для метеозалежних

Головний біль. Фото: Pexels

У середу, 4 червня, магнітосфера Землі буде дещо збудженою, однак суттєвих магнітних бур у цей день не прогнозується. Геомагнітне поле коливатиметься в межах від спокійного до незначно штормового рівня. За даними метеофізиків, сонячна активність наразі перебуває на помірному рівні.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 червня

Протягом останньої доби на поверхні Сонця зафіксовано п’ять спалахів класу C та два спалахи класу M3.3. Спалахи М-класу відносять до середніх за потужністю. Зокрема, подія рівня М3,3 здатна спричинити легкі радіоперешкоди на денній стороні планети та потенційно викликати слабкий сонячний радіаційний шторм.

Найближчим часом залишається невелика ймовірність виникнення потужніших спалахів класу X. Хоча магнітні бурі цього разу не досягнуть інтенсивного рівня, метеочутливим людям варто бути уважними до свого самопочуття.

Прийом ліків. Фото: Pexels

Сонячна активність на 4 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 52

Як харчуватися для уникнення впливу магнітних бур

Фахівці нагадують, що навіть слабкі геомагнітні коливання можуть впливати на серцево-судинну систему, особливо у людей із хронічними захворюваннями. У такі дні рекомендується коригувати спосіб життя, зокрема — харчування.

У дні підвищеної сонячної активності бажано уникати важкої, жирної та солоної їжі. Важливо зменшити споживання кави, алкоголю, смажених і гострих страв — вони можуть посилювати навантаження на судини та серце.

Раціон краще наповнити продуктами, багатими на магній і калій: це зелень, банани, курага, запечена картопля, гречка, гарбузове насіння, буряк. Також корисно вживати більше води, компотів, морсів та зеленого чаю — це сприяє підтримці нормального тиску та виведенню надлишку натрію.

Добре впливають на нервову систему й загальний тонус легкі супи, салати, овочі на парі, риба, печені яблука та натуральні йогурти.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про спеку та грози зі шквалами по Україні 5 червня.

Тим часом астросиноптики склали прогноз магнітних бур на червень та розповіли, якою буде сонячна активність впродовж літа у 2025 році.