Прогноз погоди в Україні на завтра 5 червня від Наталки Діденко

Прогріє до +32 °С, але з дощами — погода від Діденко на завтра
Погода в Україні завтра, 5 червня, очікується з високою температурою повітря. Однак ввечері місцями можливі грозові дощі у деяких областях.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 5 червня
Практично повсюди завтра буде сухо та сонячно. Лише ввечері у західних областях України очікуються грозові дощі.
Температура повітря підвищиться +25...+30 °С, на заході — до +30...+32 °С.
Водночас південний вітер завтра може бути сильним — до штормових поривів у західних областях.
Погода в Києві 5 червня
У столиці прогнозується суха погода. Там температура повітря підвищиться до +26...+28 °С.
"До кінця тижня в Україні очікується дуже тепла, до спеки, погода із періодичними грозовими дощами на заході та півночі", — додала Діденко.
Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує нерівномірний розподіл опадів по регіонах влітку. Крім того, можливі сильні зливи.
А 29 травня в один із верхніх поверхів будинку Києва влучила блискавка. Ми повідомляли, як вберегтися від подібних влучань.
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