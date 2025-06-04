Прогноз погоди в Україні на завтра 5 червня від Наталки Діденко

Жінки в спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 5 червня, очікується з високою температурою повітря. Однак ввечері місцями можливі грозові дощі у деяких областях.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Практично повсюди завтра буде сухо та сонячно. Лише ввечері у західних областях України очікуються грозові дощі.

Погода в Україні 5 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря підвищиться +25...+30 °С, на заході — до +30...+32 °С.

Водночас південний вітер завтра може бути сильним — до штормових поривів у західних областях.

Погода в Києві 5 червня

У столиці прогнозується суха погода. Там температура повітря підвищиться до +26...+28 °С.

"До кінця тижня в Україні очікується дуже тепла, до спеки, погода із періодичними грозовими дощами на заході та півночі", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує нерівномірний розподіл опадів по регіонах влітку. Крім того, можливі сильні зливи.

А 29 травня в один із верхніх поверхів будинку Києва влучила блискавка. Ми повідомляли, як вберегтися від подібних влучань.