Прогноз погоды в Украине на завтра 5 июня от Наталки Диденко

Прогреет до +32 °С, но с дождями — погода от Диденко на завтра
Погода в Украине завтра, 5 июня, ожидается с высокой температурой воздуха. Однако вечером местами возможны грозовые дожди в некоторых областях.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 5 июня
Практически повсеместно завтра будет сухо и солнечно. Только вечером в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди.
Температура воздуха повысится +25...+30 °С, на западе — до +30...+32 °С.
В то же время южный ветер завтра может быть сильным — до штормовых порывов в западных областях.
Погода в Киеве 5 июня
В столице прогнозируется сухая погода. Там температура воздуха повысится до +26...+28 °С.
"До конца недели в Украине ожидается очень теплая, до жары, погода с периодическими грозовыми дождями на западе и севере", — добавила Диденко.
Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует неравномерное распределение осадков по регионам летом. Кроме того, возможны сильные ливни.
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