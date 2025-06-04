Прогноз погоды в Украине на завтра 5 июня от Наталки Диденко

Женщины в жаркую погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 5 июня, ожидается с высокой температурой воздуха. Однако вечером местами возможны грозовые дожди в некоторых областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 5 июня

Практически повсеместно завтра будет сухо и солнечно. Только вечером в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди.

Погода в Украине 5 июня. Фото: Meteopost

Температура воздуха повысится +25...+30 °С, на западе — до +30...+32 °С.

В то же время южный ветер завтра может быть сильным — до штормовых порывов в западных областях.

Погода в Киеве 5 июня

В столице прогнозируется сухая погода. Там температура воздуха повысится до +26...+28 °С.

"До конца недели в Украине ожидается очень теплая, до жары, погода с периодическими грозовыми дождями на западе и севере", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует неравномерное распределение осадков по регионам летом. Кроме того, возможны сильные ливни.

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