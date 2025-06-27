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Магнитные бури на подходе — как колебания повлияют на нас

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 14:52
Магнитные бури 27 июня 2025 года — что ждет украинцев сегодня
Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: freepik
Ключові моменти Магнитные бури 27 июня Солнечная активность 27 июня Как уберечься от магнитных бурь

В пятницу, 27 июня 2025 года, Землю накрыла слабая магнитная буря уровня G1. По данным космических метеорологов, геомагнитная активность началась еще утром и продлится до конца дня, постепенно уменьшаясь.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 27 июня

Специалисты отмечают, что буря в этот день будет иметь незначительное влияние на здоровье человека. Однако метеочувствительные лица могут почувствовать головную боль, усталость, раздражительность или колебания давления. Особенно внимательными стоит быть людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также возможны кратковременные сбои в работе GPS-навигации и радиосвязи. В то же время для большинства людей подобные бури проходят незаметно.

Астрономы советуют в такие дни больше отдыхать, пить достаточно воды и избегать стрессов. Если вы чувствуете ухудшение самочувствия, лучше воздержаться от интенсивной нагрузки.

Следующий период повышенной солнечной активности прогнозируется уже на начало июля.

Солнечная активность 27 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 35%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 35
Магнитные бури
Головная боль у мужчины. Иллюстративное фото: freepik

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно метеозависимых. Для того, чтобы уменьшить их влияние, стоит придерживаться нескольких советов:

  • старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддержать стабильность биоритмов;
  • гуляйте на свежем воздухе, ведь прогулки могут помочь снизить стресс и улучшить кровообращение;
  • пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может ухудшить самочувствие;
  • потребляйте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами;
  • медитируйте, занимайтесь йогой и делайте дыхательные упражнения;
  • избегайте употребления и алкоголя.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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