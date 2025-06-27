Магнитные бури 27 июня 2025 года — что ждет украинцев сегодня

Магнитные бури на подходе — как колебания повлияют на нас
В пятницу, 27 июня 2025 года, Землю накрыла слабая магнитная буря уровня G1. По данным космических метеорологов, геомагнитная активность началась еще утром и продлится до конца дня, постепенно уменьшаясь.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 27 июня
Специалисты отмечают, что буря в этот день будет иметь незначительное влияние на здоровье человека. Однако метеочувствительные лица могут почувствовать головную боль, усталость, раздражительность или колебания давления. Особенно внимательными стоит быть людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Также возможны кратковременные сбои в работе GPS-навигации и радиосвязи. В то же время для большинства людей подобные бури проходят незаметно.
Астрономы советуют в такие дни больше отдыхать, пить достаточно воды и избегать стрессов. Если вы чувствуете ухудшение самочувствия, лучше воздержаться от интенсивной нагрузки.
Следующий период повышенной солнечной активности прогнозируется уже на начало июля.
Солнечная активность 27 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 35%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 35
Как уберечься от магнитных бурь
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно метеозависимых. Для того, чтобы уменьшить их влияние, стоит придерживаться нескольких советов:
- старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддержать стабильность биоритмов;
- гуляйте на свежем воздухе, ведь прогулки могут помочь снизить стресс и улучшить кровообращение;
- пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может ухудшить самочувствие;
- потребляйте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами;
- медитируйте, занимайтесь йогой и делайте дыхательные упражнения;
- избегайте употребления и алкоголя.
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