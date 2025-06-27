Магнітні бурі 27 червня 2025 року — що чекає українців сьогодні

Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: freepik

У п’ятницю, 27 червня 2025 року, Землю накрила слабка магнітна буря рівня G1. За даними космічних метеорологів, геомагнітна активність розпочалася ще зранку та триватиме до кінця дня, поступово зменшуючись.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 27 червня

Фахівці зазначають, що буря у цей день матиме незначний вплив на здоров’я людини. Проте метеочутливі особи можуть відчути головний біль, втому, дратівливість або коливання тиску. Особливо уважними варто бути людям із хронічними серцево-судинними захворюваннями.

Також можливі короткочасні збої у роботі GPS-навігації та радіозв’язку. Водночас для більшості людей подібні бурі проходять непомітно.

Астрономи радять у такі дні більше відпочивати, пити достатньо води та уникати стресів. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, краще утриматися від інтенсивного навантаження.

Наступний період підвищеної сонячної активності прогнозується вже на початок липня.

Сонячна активність 27 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 35%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 35

Головний біль у чоловіка. Ілюстративне фото: freepik

Як вберегтися від магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо метеозалежних. Для того, аби зменшити їхній вплив, варто дотримуватись кількох порад:

намагайтеся лягати спати і прокидатися в той самий час, щоб підтримати стабільність біоритмів;

гуляйте на свіжому повітрі, адже прогулянки можуть допомогти знизити стрес і поліпшити кровообіг;

пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, яке може погіршити самопочуття;

споживайте більше продуктів, багатих на вітаміни та мікроелементи;

медитуйте, займайтесь йогою та робіть дихальні вправи;

уникайте вживання та алкоголю.

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