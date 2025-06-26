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Головна Метео Будьте обережними — прогноз магнітних бур на сьогодні

Будьте обережними — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 26 червня 2025 12:56
Магнітні бурі сьогодні, 26 червня, — що прогнозують
Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik
Ключові моменти Магнітні бурі 26 червня Сонячна активність на 26 червня Як вберегтися від магнітних бур

На Землі у четвер, 26 червня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на самопочуття метеозалежних людей та бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 26 червня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу В і три спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 26 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 31.
Магнітні бурі 26 червня
Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Як вберегтися від магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо метеозалежних. Для того, аби зменшити їхній вплив, варто дотримуватись кількох порад:

  • намагайтеся лягати спати і прокидатися в той самий час, щоб підтримати стабільність біоритмів;
  • гуляйте на свіжому повітрі, адже прогулянки можуть допомогти знизити стрес і поліпшити кровообіг;
  • пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, яке може погіршити самопочуття;
  • споживайте більше продуктів, багатих на вітаміни та мікроелементи;
  • медитуйте, займайтесь йогою та робіть дихальні вправи;
  • уникайте вживання та алкоголю.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко заявила, що 27 червня космос принесе неприємний сюрприз — магнітні бурі. Крім того, буде помірна спека, а в деяких регіонах дощі. 

Також ми писали, що в Китаї створюють технологію, що затьмарить Starlink. Результат показав, що навіть через бурхливу атмосферу дані можна доставити на Землю менш ніж за п'ять секунд.

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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