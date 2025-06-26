Магнітні бурі сьогодні, 26 червня, — що прогнозують

Будьте обережними — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у четвер, 26 червня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на самопочуття метеозалежних людей та бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 26 червня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу В і три спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.
Сонячна активність на 26 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 31.
Як вберегтися від магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо метеозалежних. Для того, аби зменшити їхній вплив, варто дотримуватись кількох порад:
- намагайтеся лягати спати і прокидатися в той самий час, щоб підтримати стабільність біоритмів;
- гуляйте на свіжому повітрі, адже прогулянки можуть допомогти знизити стрес і поліпшити кровообіг;
- пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, яке може погіршити самопочуття;
- споживайте більше продуктів, багатих на вітаміни та мікроелементи;
- медитуйте, займайтесь йогою та робіть дихальні вправи;
- уникайте вживання та алкоголю.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко заявила, що 27 червня космос принесе неприємний сюрприз — магнітні бурі. Крім того, буде помірна спека, а в деяких регіонах дощі.
Також ми писали, що в Китаї створюють технологію, що затьмарить Starlink. Результат показав, що навіть через бурхливу атмосферу дані можна доставити на Землю менш ніж за п'ять секунд.
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