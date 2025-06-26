Магнітні бурі сьогодні, 26 червня, — що прогнозують

Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у четвер, 26 червня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на самопочуття метеозалежних людей та бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 26 червня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу В і три спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 26 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 31.

Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Як вберегтися від магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо метеозалежних. Для того, аби зменшити їхній вплив, варто дотримуватись кількох порад:

намагайтеся лягати спати і прокидатися в той самий час, щоб підтримати стабільність біоритмів;

гуляйте на свіжому повітрі, адже прогулянки можуть допомогти знизити стрес і поліпшити кровообіг;

пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, яке може погіршити самопочуття;

споживайте більше продуктів, багатих на вітаміни та мікроелементи;

медитуйте, займайтесь йогою та робіть дихальні вправи;

уникайте вживання та алкоголю.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко заявила, що 27 червня космос принесе неприємний сюрприз — магнітні бурі. Крім того, буде помірна спека, а в деяких регіонах дощі.

Також ми писали, що в Китаї створюють технологію, що затьмарить Starlink. Результат показав, що навіть через бурхливу атмосферу дані можна доставити на Землю менш ніж за п'ять секунд.