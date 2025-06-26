Погода в Україні 27 червня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Будуть нещадні магнітні та грозові бурі — Діденко попередила всіх
П’ятниця, 27 червня, принесе в Україну теплу погоду із помірною спекою у деяких регіонах. В деяких областях можливі грози, а космос принесе неприємний сюрприз — магнітні бурі.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 27 червня
За її словами, протягом дня очікується +22...+26°C, а на півдні країни та Закарпатті температура підніметься до +25…+30°C.
Після вітряних днів вітер нарешті вщухне — 27 червня він буде слабким або помірним, західного напрямку.
Дощі з грозами охоплять західні області, а також окремі райони півночі, Вінниччини та Одещини. Решта території країни, за словами Діденко, отримає "погодну паузу" без опадів.
Погода в Києві 27 червня
У Києві завтра очікується комфортна літня погода: вітер буде західний із помірною швидкістю, температура повітря вдень близько +24°C.
Магнітні бурі охоплять планету
Окрім метеоумов, синоптикиня попереджає про підвищену магнітну активність.
"Хто цікавиться — сьогодні та завтра спостерігається підвищена магнітна активність Землі, тобто, магнітні бурі. Обережненько з надмірностями", — повідомила Наталка Діденко.
Погода в Україні на вихідні
Щодо найближчих вихідних, то в Україні прогнозуються періодичні короткочасні дощі та помірне тепло: вдень повітря прогріється до +20...+25°C, на півдні — до +25...+29°C.
Нагадаємо, в Україні сьогодні, 26 червня, в деяких регіонах можливі локальні зливи та сильні грози.
Раніше Наталка Діденко повідомляла, коли в Україні почнеться сильна спека.
Читайте Новини.LIVE!