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Головна Метео Будуть нещадні магнітні та грозові бурі — Діденко попередила всіх

Будуть нещадні магнітні та грозові бурі — Діденко попередила всіх

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Дата публікації: 26 червня 2025 11:54
Погода в Україні 27 червня — детальний прогноз від Наталки Діденко
Сильна гроза. Фото: Pixabay
Ключові моменти Погода в Україні 27 червня Погода в Києві 27 червня Магнітні бурі охоплять планету Погода в Україні на вихідні

П’ятниця, 27 червня, принесе в Україну теплу погоду із помірною спекою у деяких регіонах. В деяких областях можливі грози, а космос принесе неприємний сюрприз — магнітні бурі. 

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 27 червня

За її словами, протягом дня очікується +22...+26°C, а на півдні країни та Закарпатті температура підніметься до +25…+30°C.

Після вітряних днів вітер нарешті вщухне — 27 червня він буде слабким або помірним, західного напрямку.

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Рух повітряних мас. Фото: Meteopost

Дощі з грозами охоплять західні області, а також окремі райони півночі, Вінниччини та Одещини. Решта території країни, за словами Діденко, отримає "погодну паузу" без опадів.

Погода в Києві 27 червня

У Києві завтра очікується комфортна літня погода: вітер буде західний із помірною швидкістю, температура повітря вдень близько +24°C.

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Температурна карта України. Фото: Метеопост

Магнітні бурі охоплять планету

Окрім метеоумов, синоптикиня попереджає про підвищену магнітну активність.

"Хто цікавиться — сьогодні та завтра спостерігається підвищена магнітна активність Землі, тобто, магнітні бурі. Обережненько з надмірностями", — повідомила Наталка Діденко. 

Погода в Україні на вихідні

Щодо найближчих вихідних, то в Україні прогнозуються періодичні короткочасні дощі та помірне тепло: вдень повітря прогріється до +20...+25°C, на півдні — до +25...+29°C.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 26 червня, в деяких регіонах можливі локальні зливи та сильні грози. 

Раніше Наталка Діденко повідомляла, коли в Україні почнеться сильна спека.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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