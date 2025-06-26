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Головна Метео Погода в Україні сьогодні — де будуть грози та дощі

Погода в Україні сьогодні — де будуть грози та дощі

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Дата публікації: 26 червня 2025 06:25
Погода сьогодні 26 червня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: РБК-Україна/Віталій Носач
Ключові моменти Яка погода буде в Україні 26 червня Прогноз погоди від Наталки Діденко

Прогноз погоди в Україні на четвер, 26 червня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність. Місцями очікуються дощі та грози.

Про це в середу, 25 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 26 червня

Погода в Україні 26 червня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру 

Уночі в північних і більшості центральних областей, а вдень на Лівобережжі короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Західний і північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень по всій території України, крім західних областей, його пориви сягатимуть 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Небезпечні метеорологічні явища 26 червня 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі в західних, північних і східних областях температура знизиться до +12...+17 °С, а на решті території країни — до +17...+22 °С. Удень повітря прогріється до +22...+27 °С. Найтепліше буде на півдні та Закарпатті: +28...+32 °С. А от у північних областях четвер буде найбільш прохолодним: удень очікується лише +19...+24 °С.

Температури в Україні 26 червня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі короткочасний дощ. Удень опадів не передбачається. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с, але вранці та вдень очікуються пориви 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту. Нічна температура на Київщині триматиметься в межах +12...+17 °С, а у столиці — +15...+17 °С. Удень в області потеплішає до +19...+24 °С, а в Києві — до +21...+23 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 26 червня дощі подекуди із грозами пройдуть уночі на півночі та в центрі України, а вдень — на сході та Сумщині. Удень погода буде здебільшого сонячною.

Які очікуються температури:

  • на півночі +19...+22 °С;
  • на заході +22...+25 °С;
  • на Закарпатті +25...+30 °С;
  • у центрі +23...+26 °С;
  • на Дніпропетровщині до +28 °С;
  • на сході +21...+26 °С (найбільш прохолодно буде на Харківщині);
  • на півдні +27...+31 °С.

Вітер із північного заходу дутиме зі швидкістю 5–12 м/с. У більшості областей, крім західних, очікуються штормові пориви до 15–20 м/с.

У Києві вночі дощ із грозою, удень сонячно. Північно-західний вітер буде сильним: місцями до 15–20 м/с. Повітря навіть удень прогріється лише до +20...+22 °С.

Нагадаємо, на 26 червня синоптики прогнозують мінливо хмарну погоду. Щоправда, у деяких областях будуть дощі та грози.

Раніше Наталка Діденко повідомила, що наступного тижня в Україні зміняться погодні умови. Очікується спека.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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