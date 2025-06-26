Погода сегодня 26 июня в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: РБК-Украина/Виталий Носач

Прогноз погоды в Украине на четверг, 26 июня, сообщили синоптики. Будет переменная облачность. Местами ожидаются дожди и грозы.

Об этом в среду, 25 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в северных и большинстве центральных областей, а днем на Левобережье кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем по всей территории Украины, кроме западных областей, его порывы будут достигать 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью в западных, северных и восточных областях температура снизится до +12...+17 °С, а на остальной территории страны — до +17...+22 °С. Днем воздух прогреется до +22...+27 °С. Теплее всего будет на юге и Закарпатье: +28...+32 °С. А вот в северных областях четверг будет самым прохладным: днем ожидается всего +19...+24 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью кратковременный дождь. Днем осадков не предвидится. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 м/с, но утром и днем ожидаются порывы 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности). Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Ночная температура на Киевщине будет держаться в пределах +12...+17 °С, а в столице — +15...+17 °С. Днем в области потеплеет до +19...+24 °С, а в Киеве — до +21...+23 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 26 июня дожди местами с грозами пройдут ночью на севере и в центре Украины, а днем — на востоке и Сумской области. Днем погода будет в основном солнечной.

Какие ожидаются температуры:

на севере +19...+22 °С;

на западе +22...+25 °С;

на Закарпатье +25...+30 °С;

в центре +23...+26 °С;

на Днепропетровщине до +28 °С;

на востоке +21...+26 °С (наиболее прохладно будет на Харьковщине);

на юге +27...+31 °С.

Ветер с северо-запада будет дуть со скоростью 5–12 м/с. В большинстве областей, кроме западных, ожидаются штормовые порывы до 15–20 м/с.

В Киеве ночью дождь с грозой, днем солнечно. Северо-западный ветер будет сильным: местами до 15–20 м/с. Воздух даже днем прогреется только до +20...+22 °С.

Напомним, на 26 июня синоптики прогнозируют переменно облачную погоду. Правда, в некоторых областях будут дожди и грозы.

Ранее Наталка Диденко сообщила, что на следующей неделе в Украине изменятся погодные условия. Ожидается жара.