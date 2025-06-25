Погода в Україні на завтра — чого очікувати

Люди йдуться містом під дощем. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 26 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Крім того, у деяких областях прогнозують дощі та навіть грози.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 26 червня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 26 червня

Завтра, 26 червня, вночі у північній частині та більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі очікується короткочасний дощ, місцями гроза.

На решті території четвер мине без опадів.

Вітер завтра буде західний, північно-західний, у межах 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім західних областей, пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі у західних, північних та східних областях — +12...+17 °C.

На решті території буде дещо тепліше — +17...+22 °C. Вдень температура повітря прогріється до +22...+27 °C. У південній частині та на Закарпатті — +28...+32 °C, у північних областях — +19...+24 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, що українців чекає різкий температурний контраст протягом найближчого тижня.

Також синоптики повідомляли, яким цьогоріч буде літо — чи очікувати на аномальну спеку.