Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Синоптики здивували прогнозами — погода в Україні на завтра

Синоптики здивували прогнозами — погода в Україні на завтра

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 17:23
Погода в Україні на завтра — чого очікувати
Люди йдуться містом під дощем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні на 26 червня

У четвер, 26 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Крім того, у деяких областях прогнозують дощі та навіть грози.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:
Погода в Україні на 26 червня
Погода в Україні на 26 червня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 26 червня

Завтра, 26 червня, вночі у північній частині та більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі очікується короткочасний дощ, місцями гроза.

На решті території четвер мине без опадів. 

Вітер завтра буде західний, північно-західний, у межах 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім західних областей, пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі у західних, північних та східних областях — +12...+17 °C.

На решті території буде дещо тепліше — +17...+22 °C. Вдень температура повітря прогріється до +22...+27 °C. У південній частині та на Закарпатті — +28...+32 °C, у північних областях — +19...+24 °C.

Погода в Україні на 26 червня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, що українців чекає різкий температурний контраст протягом найближчого тижня.

Також синоптики повідомляли, яким цьогоріч буде літо — чи очікувати на аномальну спеку.

Укргідрометцентр дощ прогноз погоди погода в Україні гроза
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації