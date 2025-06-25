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Головна Метео Пекельна спека наближається — Діденко назвала дату зміни погоди

Пекельна спека наближається — Діденко назвала дату зміни погоди

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Дата публікації: 25 червня 2025 12:20
Прогноз погоди в Україні на 26 червня від Наталки Діденко
Діти освіжаються у спеку. Фото: УНІАН
Ключові моменти Погода в Україні 26 червня Погода в Києві 26 червня Коли в Україну прийде спека

Українців чекає різкий температурний контраст протягом найближчого тижня. Попри те, що завтра по всій території країни буде свіжа вітряна погода, вже за кілька днів українці потерпатимуть від спеки.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 26 червня

Найближчими днями погода ще залишатиметься помірно теплою та місцями вітряною. У середу, 26 червня, на українців чекає відносно свіже повітря. Зокрема, у північних регіонах буде +19...+22 °C, західні області матимуть температуру повітря від +22...+25 °C. Тепліше буде на Закарпатті — до +30 °C.

Тим часом у центральних регіонах стовпчики термометра покажуть +23...+26 °C, а на Дніпропетровщині — до +28 °C. Прохолодніше буде у східних областях, зокрема, на Харківщині — +21...+26 °C. Найтепліше буде у південних областях. Там повітря прогріється до +27...+31 °C

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Температурна карта України 26 червня. Фото: Метеопост

Опади 26 червня прогнозуються вночі — дощитиме на півночі та в центрі. Вдень дощі з грозами можливі лише у східних областях та на Сумщині. В іншому — переважатиме ясна, сонячна погода.

Вітер буде північно-західного напрямку, зі швидкістю 5–12 м/с, але у більшості регіонів (за винятком західних) можливі штормові пориви до 15–20 м/с. 

Погода в Києві 26 червня

У Києві вночі за прогнозом Наталки Діденко очікується дощ із грозою, а вдень 26 червня буде вже сухо та сонячно. Максимальна температура становитиме +20...+22°C. Втім буде рвучкий сильний вітер до 20 м/с.

Коли в Україну прийде спека

Згідно з її попереднім прогнозом, 3–4 липня в Україні очікується справжня літня спека: в більшості областей температура повітря сягатиме +28...+34°C. Найспекотніша погода буде у південних областях. 

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що в Україні цього літа буде аномально спекотна погода, яка принесе незвичайні погодні явища

Тим часом сьогодні, 25 червня, у деяких областях синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через погодні умови.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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