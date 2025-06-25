Погода сьогодні 25 червня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть біля освіжаючої рамки під час спеки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 25 червня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність.

Про це у вівторок, 24 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі центрі.

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Яка погода буде в Україні 25 червня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі на сході, південному сході, а вдень місцями на півночі короткочасний дощ і гроза (I, жовтий рівень небезпечності). На решті території без опадів.

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень у більшості західних і Житомирській областях його пориви сягнуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +12...+17 °С, на півдні — до +20 °С. Удень повітря прогріється до +21...+26 °С, але на півдні, Закарпатті та Прикарпатті буде тепліше: +27...+32 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині мінлива хмарність. Уночі без опадів. Удень місцями короткочасний дощ, в області гроза. Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі на Київщині очікується +12...+17 °С, а в Києві — +14...+16 °С. Удень у столиці потеплішає до +23...+25 °С, а в області — до +21...+26 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, найближчими днями спеки в Україні не очікується. 25 червня буде +22...+25 °С, на півночі місцями — +20...+22 °С, а в південних, Закарпатській і Чернівецькій областях — +26...+31 °С.

Північно-західний і західний вітер буде рвучким: із поривами до 15–20 м/с. Помірний вітер очікується хіба що на півдні.



Дощі, подекуди із грозами пройдуть у північних областях, на Волині, Рівненщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині та Черкащині. На решті території опадів не передбачається.

У Києві періодичний дощ і сильний вітер. Температура повітря триматиметься в межах +22...+23 °С.

Нагадаємо, в Одесі 25 червня очікується підвищення температури. Місцями повітря прогріється до +35 °С.

Раніше Наталка Діденко повідомила, що температура в Україні найближчими днями буде помірною. Щоправда, в деяких регіонах температура значно підвищиться.