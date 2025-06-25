Погода сегодня 25 июня в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут возле освежающей рамки во время жары. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 25 июня, сообщили синоптики. Будет переменная облачность.

Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 25 июня

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью на востоке, юго-востоке, а днем местами на севере кратковременный дождь и гроза (I, желтый уровень опасности). На остальной территории без осадков.

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем в большинстве западных и Житомирской областях его порывы достигнут 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +12...+17 °С, на юге — до +20 °С. Днем воздух прогреется до +21...+26 °С, но на юге, Закарпатье и Прикарпатье будет теплее: +27...+32 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, в области гроза. Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью на Киевщине ожидается +12...+17 °С, а в Киеве — +14...+16 °С. Днем в столице потеплеет до +23...+25 °С, а в области — до +21...+26 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни жары в Украине не ожидается. 25 июня будет +22...+25 °С, на севере местами — +20...+22 °С, а в южных, Закарпатской и Черновицкой областях — +26...+31 °С.

Северо-западный и западный ветер будет порывистым: с порывами до 15–20 м/с. Умеренный ветер ожидается разве что на юге.



Дожди, местами с грозами пройдут в северных областях, на Волыни, Ровенщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине и Черкасчине. На остальной территории осадков не предвидится.

В Киеве периодический дождь и сильный ветер. Температура воздуха будет держаться в пределах +22...+23 °С.

Напомним, в Одессе 25 июня ожидается повышение температуры. Местами воздух прогреется до +35 °С.

Ранее Наталка Диденко сообщила, что температура в Украине в ближайшие дни будет умеренной. Правда, в некоторых регионах температура значительно повысится.