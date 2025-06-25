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Погода в Украине сегодня — где будет теплее всего

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Дата публикации 25 июня 2025 06:25
Погода сегодня 25 июня в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут возле освежающей рамки во время жары. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Какая погода будет в Украине 25 июня Прогноз погоды от Наталки Диденко

Прогноз погоды в Украине на среду, 25 июня, сообщили синоптики. Будет переменная облачность.

Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 25 июня

Какая погода будет в Украине 25 июня 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью на востоке, юго-востоке, а днем местами на севере кратковременный дождь и гроза (I, желтый уровень опасности). На остальной территории без осадков.

Опасные метеорологические явления 25 июня 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем в большинстве западных и Житомирской областях его порывы достигнут 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +12...+17 °С, на юге — до +20 °С. Днем воздух прогреется до +21...+26 °С, но на юге, Закарпатье и Прикарпатье будет теплее: +27...+32 °С.

Температуры в Украине 25 июня 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, в области гроза. Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью на Киевщине ожидается +12...+17 °С, а в Киеве — +14...+16 °С. Днем в столице потеплеет до +23...+25 °С, а в области — до +21...+26 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни жары в Украине не ожидается. 25 июня будет +22...+25 °С, на севере местами — +20...+22 °С, а в южных, Закарпатской и Черновицкой областях — +26...+31 °С.

Северо-западный и западный ветер будет порывистым: с порывами до 15–20 м/с. Умеренный ветер ожидается разве что на юге.

Дожди, местами с грозами пройдут в северных областях, на Волыни, Ровенщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине и Черкасчине. На остальной территории осадков не предвидится.

В Киеве периодический дождь и сильный ветер. Температура воздуха будет держаться в пределах +22...+23 °С.

Напомним, в Одессе 25 июня ожидается повышение температуры. Местами воздух прогреется до +35 °С.

Ранее Наталка Диденко сообщила, что температура в Украине в ближайшие дни будет умеренной. Правда, в некоторых регионах температура значительно повысится.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды температура
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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