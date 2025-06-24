Прогноз погоди по Україні 25 червня — детальний огляд від Наталки Діденко

Кияни відпочивають влітку на березі Дніпра. Фото: УНІАН

Найближчими днями в Україні погода не буде кардинально змінюватися, а про справжню спеку годі й мріяти. Загалом в Україні зберігатиметься помірна літня температура, хіба що в окремих регіонах може бути значне потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 25 червня

У південних областях, на сході, в Закарпатті та на Буковині повітря прогріватиметься до +30 °C і навіть трохи вище, але тривалої спеки Наталка Діденко не прогнозує.

Температурна карта України 25 червня. Фото: Метеопост

У середу, 25 червня, денна температура в більшості регіонів становитиме +22...+25°C, на півночі країни буде трохи прохолодніше, до +20...+22 °C.

Цього дня у більшості областей України буде рвучкий вітер північно-західного та західного напрямків. Його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с, особливо у центральних та північних областях. Лише на півдні вітер буде помірним і без значних поривів.

Де будуть дощі з грозами 25 червня

Опади 25 червня очікуються у північних регіонах, зокрема на Волині, Рівненщині, а також на Полтавщині, Черкащині, Харківщині та Луганщині.

У цих областях можливі короткочасні дощі з грозами. Водночас на решті території України переважатиме суха погода.

Погода в Києві 25 червня

У Києві в середу прогнозується періодичний дощ. У столиці буде західний сильний вітер, а температура протягом дня коливатиметься в межах +22...+23 °C.

Нагадаємо, синоптики попередили про дощі з грозами, які накриють сьогодні, 24 червня, кілька регіонів в Україні.

Також метеорологи спрогнозували, що літо в Україні цьогоріч принесе нетипові погодні явища та буде аномально спекотним.