Прогноз погоды по Украине 25 июня — подробный обзор от Наталки Диденко

Киевляне отдыхают летом на берегу Днепра. Фото: УНИАН

В ближайшие дни в Украине погода не будет кардинально меняться, а о настоящей жаре нечего и мечтать. В целом в Украине будет сохраняться умеренная летняя температура, разве что в отдельных регионах может быть значительное потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 25 июня

В южных областях, на востоке, в Закарпатье и на Буковине воздух будет прогреваться до +30 °C и даже немного выше, но длительной жары Наталья Диденко не прогнозирует.

Температурная карта Украины 25 июня. Фото: Метеопост

В среду, 25 июня, дневная температура в большинстве регионов составит +22...+25 °C, на севере страны будет немного прохладнее, до +20...+22 °C.

В этот день в большинстве областей Украины будет порывистый ветер северо-западного и западного направлений. Его порывы местами будут достигать 15-20 м/с, особенно в центральных и северных областях. Только на юге ветер будет умеренным и без значительных порывов.

Где будут дожди с грозами 25 июня

Осадки 25 июня ожидаются в северных регионах, в частности на Волыни, Ровенской области, а также в Полтавской, Черкасской, Харьковской и Луганской областях.

В этих областях возможны кратковременные дожди с грозами. В то же время на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве 25 июня

В Киеве в среду прогнозируется периодический дождь. В столице будет западный сильный ветер, а температура в течение дня будет колебаться в пределах +22...+23 °C.

Напомним, синоптики предупредили о дождях с грозами, которые накроют сегодня, 24 июня, несколько регионов в Украине.

Также метеорологи спрогнозировали, что лето в Украине в этом году принесет нетипичные погодные явления и будет аномально жарким.