Прогноз погоды по Украине 25 июня — подробный обзор от Наталки Диденко

Природа готовит другое — Диденко ответила, будет ли завтра жара
В ближайшие дни в Украине погода не будет кардинально меняться, а о настоящей жаре нечего и мечтать. В целом в Украине будет сохраняться умеренная летняя температура, разве что в отдельных регионах может быть значительное потепление.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине 25 июня
В южных областях, на востоке, в Закарпатье и на Буковине воздух будет прогреваться до +30 °C и даже немного выше, но длительной жары Наталья Диденко не прогнозирует.
В среду, 25 июня, дневная температура в большинстве регионов составит +22...+25 °C, на севере страны будет немного прохладнее, до +20...+22 °C.
В этот день в большинстве областей Украины будет порывистый ветер северо-западного и западного направлений. Его порывы местами будут достигать 15-20 м/с, особенно в центральных и северных областях. Только на юге ветер будет умеренным и без значительных порывов.
Где будут дожди с грозами 25 июня
Осадки 25 июня ожидаются в северных регионах, в частности на Волыни, Ровенской области, а также в Полтавской, Черкасской, Харьковской и Луганской областях.
В этих областях возможны кратковременные дожди с грозами. В то же время на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
Погода в Киеве 25 июня
В Киеве в среду прогнозируется периодический дождь. В столице будет западный сильный ветер, а температура в течение дня будет колебаться в пределах +22...+23 °C.
Напомним, синоптики предупредили о дождях с грозами, которые накроют сегодня, 24 июня, несколько регионов в Украине.
Также метеорологи спрогнозировали, что лето в Украине в этом году принесет нетипичные погодные явления и будет аномально жарким.
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