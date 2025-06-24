Синоптики прогнозують сьогодні в Україні дощі з грозами та сильний вітер

Без парасольки не обійтись — прогноз погоди в Україні на сьогодні
Погода сьогодні в Україні в деяких областях відмітиться дощами та сильними вітрами. В цілому більшість території нашої країни накриють опади.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.
Погода в Україні 24 червня
Метеорологи прогнозують, що вдень слід очікувати короткочасні дощі з грозами у більшість регіонах України. Проте опади оминуть південно-східну та край західної України.
В окремих областях пори вітру сягатимуть 15–20 м/с.
Температура вдень становитиме +23...+28 °С, на півдні місцями до +32 °С, а на півночі очікується +20...+25 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом Діденко прохолодна температура очікується на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині — +20…+22 °С. У більшості інших областей температура підвищиться до +25 °С, а на півдні навіть буде спекотно — +27…+32 °С.
У Києві, за словами Діденко, сьогодні прогнозують короткочасні дощі з грозами, а температура підніметься до +24 °С.
Попередження про небезпеку
Укргідрометцентр попереджає, що сьогодні в південній частині, більшості центральних, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській — очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Раніше ми інформували, що цьогоріч липень в Україні може стати найспекотнішим за всю історію спостережень.
Також ми писали, що протягом тижня в Україні очікується спека до +37°С.
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