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Головна Метео Без парасольки не обійтись — прогноз погоди в Україні на сьогодні

Без парасольки не обійтись — прогноз погоди в Україні на сьогодні

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 06:25
Синоптики прогнозують сьогодні в Україні дощі з грозами та сильний вітер
Дівчина під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com
Ключові моменти Погода в Україні 24 червня Прогноз погоди від Наталки Діденко Попередження про небезпеку

Погода сьогодні в Україні в деяких областях відмітиться дощами та сильними вітрами. В цілому більшість території нашої країни накриють опади. 

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Погода в Україні 24 червня

Метеорологи прогнозують, що вдень слід очікувати короткочасні дощі з грозами у більшість регіонах України. Проте опади оминуть південно-східну та край західної України.

В окремих областях пори вітру сягатимуть 15–20 м/с. 

Температура вдень становитиме +23...+28 °С, на півдні місцями до +32 °С, а на півночі очікується +20...+25 °С.

Прогноз погоди
Прогноз погоди в Україні на 24 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко прохолодна температура очікується на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині — +20…+22 °С. У більшості інших областей температура підвищиться до +25 °С, а на півдні навіть буде спекотно — +27…+32 °С.

У Києві, за словами Діденко, сьогодні прогнозують короткочасні дощі з грозами, а температура підніметься до +24 °С. 

Попередження про небезпеку

Укргідрометцентр попереджає, що сьогодні в південній частині, більшості центральних, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській — очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека
Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

 

Раніше ми інформували, що цьогоріч липень в Україні може стати найспекотнішим за всю історію спостережень.

Також ми писали, що протягом тижня в Україні очікується спека до +37°С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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