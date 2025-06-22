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Головна Метео Де в Україні очікується спека до +37°С — прогноз на тиждень

Де в Україні очікується спека до +37°С — прогноз на тиждень

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Дата публікації: 22 червня 2025 22:46
Погода в Україні на тиждень 23-29 червня — точний прогноз від Укргідрометцентра
Жінка засмагає на пляжі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Де буде найспекотніше Погода в Україні 23-29 червня

Погода в Україні наступного тижня, 23-29 червня, приготувала для українців температурні гойдалки, дощі, шквали та локальну спека. За даними синоптиків, до кінця червня надходитиме вологе повітря з південного заходу Європи, що принесе грози, рвучкий вітер, а місцями й град.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Де буде найспекотніше

За прогнозами синоптиків, найвищі температури очікуються на півдні України та в Закарпатті — подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +35…+37 °С.  решті регіонів спека буде помірнішою — температура в основному відповідатиме сезонній нормі.

Погода в Україні 23-29 червня

Понеділок, 23 червня. Опади прогнозують у східних і південних регіонах, а також на Дніпропетровщині — можливі грози, град і шквали до 15–20 м/с. В інших регіонах буде сухо.

Нічна температура +7…+15 °С, на півдні — до +17 °С.

Вдень +18…+23 °С, на півдні та заході — до +30 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вівторок, 24 червня. Короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних, північних і деяких центральних регіонах. У південних областях — без істотних опадів. Місцями можливий град і шквали до 22 м/с.

Вночі +13…+18 °С, на північному сході +8…+13 °С.

Вдень +20…+26 °С, на півдні, в центрі та на Закарпатті — до +33 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 24 червня. Фото: Укргідрометцентр

Середа, 25 червня. Дощі очікуються вночі на сході, а вдень — у північно-західних регіонах. На решті території — без опадів.

Температура вночі +11…+17 °С, на півдні — до +20 °С.

Вдень +22…+27 °С, на півдні +28…+33 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 25 червня. Фото: Укргідрометцентр

Четвер, 26 червня. Більшість регіонів опиниться під впливом сухої, сонячної погоди. Невеликі дощі можливі лише на північному сході вночі та на заході вдень.

Удень на заході — можливі шквали до 20 м/с. Вночі +13…+19 °С.

Вдень +23…+29 °С, на півдні та в Закарпатті — до +36 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 26 червня. Фото: Укргідрометцентр

Пʼятниця, 27 червня. Нестійка погода охопить західні, північні, центральні та Одеську області: грози, сильні зливи, можливий град і шквали 17–22 м/с. У решті регіонів — переважно сухо.

Вночі +14…+19 °С, вдень +22…+28 °С, подекуди в центрі й на півдні — до +37 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 27 червня. Фото: Укргідрометцентр

Субота, 28 червня. Дощі охоплять північ Лівобережжя, вдень — захід, північ і центр країни. Очікуються грози та шквали до 20 м/с.

Вночі +11…+17 °С, вдень +21…+27 °С, у Криму та Приазов’ї — до +30 °С.

Неділя, 29 червня. Періодичні дощі з грозами можливі на північному сході. Решта території — без істотних опадів.

Вночі +12…+18 °С, вдень +19…+24 °С, на півдні — до +29 °С.

Раніше ми писали, що цьогоріч липень в Україні може стати найспекотнішим за всю історію спостережень.

Також ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я України закликає бути обачними у спеку, щоб не отримати тепловий удар.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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