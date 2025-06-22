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Где в Украине ожидается жара до +37°С — прогноз на неделю

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Дата публикации 22 июня 2025 22:46
Погода в Украине на неделю 23-29 июня — точный прогноз от Укргидрометцентра
Женщина загорает на пляже. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Где будет жарче всего Погода в Украине 23-29 июня

Погода в Украине на следующей неделе, 23-29 июня, приготовила для украинцев температурные качели, дожди, шквалы и локальную жару. По данным синоптиков, до конца июня будет поступать влажный воздух с юго-запада Европы, что принесет грозы, порывистый ветер, а местами и град.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Где будет жарче всего

По прогнозам синоптиков, самые высокие температуры ожидаются на юге Украины и в Закарпатье — местами столбики термометров поднимутся до +35...+37 °С. В остальных регионах жара будет умеренной — температура в основном будет соответствовать сезонной норме.

Погода в Украине 23-29 июня

Понедельник, 23 июня. Осадки прогнозируют в восточных и южных регионах, а также на Днепропетровщине — возможны грозы, град и шквалы до 15-20 м/с. В остальных регионах будет сухо.

Ночная температура +7...+15 °С, на юге — до +17 °С.

Днем +18...+23 °С, на юге и западе — до +30 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Вторник, 24 июня. Кратковременные дожди с грозами пройдут в западных, северных и некоторых центральных регионах. В южных областях — без существенных осадков. Местами возможен град и шквалы до 22 м/с.

Ночью +13...+18 °С, на северо-востоке +8...+13 °С.

Днем +20...+26 °С, на юге, в центре и на Закарпатье — до +33 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 24 июня. Фото: Укргидрометцентр

Среда, 25 июня. Дожди ожидаются ночью на востоке, а днем — в северо-западных регионах. На остальной территории — без осадков.

Температура ночью +11...+17 °С, на юге — до +20 °С.

Днем +22...+27 °С, на юге +28...+33 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 25 июня. Фото: Укргидрометцентр

Четверг, 26 июня. Большинство регионов окажется под влиянием сухой, солнечной погоды. Небольшие дожди возможны лишь на северо-востоке ночью и на западе днем.

Днем на западе — возможны шквалы до 20 м/с. Ночью +13...+19 °С.

Днем +23...+29 °С, на юге и в Закарпатье — до +36 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 26 июня. Фото: Укргидрометцентр

Пятница, 27 июня. Неустойчивая погода охватит западные, северные, центральные и Одесскую области: грозы, сильные ливни, возможен град и шквалы 17-22 м/с. В остальных регионах — преимущественно сухо.

Ночью +14...+19 °С, днем +22...+28 °С, местами в центре и на юге — до +37 °С.

Погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 27 июня. Фото: Укргидрометцентр

Суббота, 28 июня. Дожди охватят север Левобережья, днем — запад, север и центр страны. Ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с.

Ночью +11...+17 °С, днем +21...+27 °С, в Крыму и Приазовье — до +30 °С.

Воскресенье, 29 июня. Периодические дожди с грозами возможны на северо-востоке. Остальная территория — без существенных осадков.

Ночью +12...+18 °С, днем +19...+24 °С, на юге — до +29 °С.

Ранее мы писали, что в этом году июль в Украине может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Также мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины призывает быть осторожными в жару, чтобы не получить тепловой удар.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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