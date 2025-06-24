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Главная Метео Без зонта не обойтись — прогноз погоды в Украине на сегодня

Без зонта не обойтись — прогноз погоды в Украине на сегодня

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 06:25
Синоптики прогнозируют сегодня в Украине дожди с грозами и сильный ветер
Девушка под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com
Ключові моменти Погода в Украине 24 июня Прогноз погоды от Наталки Диденко Предупреждение об опасности

Погода сегодня в Украине в некоторых областях отметится дождями и сильными ветрами. В целом большинство территории нашей страны накроют осадки.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

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Погода в Украине 24 июня

Метеорологи прогнозируют, что днем следует ожидать кратковременные дожди с грозами в большинстве регионов Украины. Однако осадки обойдут юго-восточную и край западной Украины.

В отдельных областях поры ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем составит +23...+28 °С, на юге местами до +32 °С, а на севере ожидается +20...+25 °С.

Прогноз погоди
Прогноз погоды в Украине на 24 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко прохладная температура ожидается на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине — +20...+22 °С. В большинстве других областей температура повысится до +25 °С, а на юге даже будет жарко — +27...+32 °С.

В Киеве, по словам Диденко, сегодня прогнозируют кратковременные дожди с грозами, а температура поднимется до +24 °С.

Предупреждение об опасности

Укргидрометцентр предупреждает, что сегодня в южной части, большинстве центральных, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской - ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожежна небезпека
Предупреждение о пожарной опасности в Украине. фото: Укргидрометцентр

 

Ранее мы информировали, что в этом году июль в Украине может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Также мы писали, что в течение недели в Украине ожидается жара до +37°С.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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