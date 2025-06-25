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Адская жара приближается — Диденко назвала дату изменения погоды

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Дата публикации 25 июня 2025 12:20
Прогноз погоды в Украине на 26 июня от Наталки Диденко
Дети освежаются в жару. Фото: УНИАН
Ключові моменти Погода в Украине 26 июня Погода в Киеве 26 июня Когда в Украину придет жара

Украинцев ждет резкий температурный контраст в течение ближайшей недели. Несмотря на то, что завтра по всей территории страны будет свежая ветреная погода, уже через несколько дней украинцы будут страдать от жары.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 26 июня

В ближайшие дни погода еще будет оставаться умеренно теплой и местами ветреной. В среду, 26 июня, украинцев ждет относительно свежий воздух. В частности, в северных регионах будет +19...+22 °C, западные области будут иметь температуру воздуха от +22...+25 °C. Теплее будет на Закарпатье — до +30 °C.

Между тем в центральных регионах столбики термометра покажут +23...+26 °C, а на Днепропетровщине — до +28 °C. Прохладнее будет в восточных областях, в частности, на Харьковщине — +21...+26 °C. Теплее всего будет в южных областях. Там воздух прогреется до +27...+31 °C

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Температурная карта Украины 26 июня. Фото: Метеопост

Осадки 26 июня прогнозируются ночью — дождь будет идти на севере и в центре. Днем дожди с грозами возможны только в восточных областях и на Сумщине. В остальном — будет преобладать ясная, солнечная погода.

Ветер будет северо-западного направления, со скоростью 5-12 м/с, но в большинстве регионов (за исключением западных) возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве 26 июня

В Киеве ночью по прогнозу Наталки Диденко ожидается дождь с грозой, а днем 26 июня будет уже сухо и солнечно. Максимальная температура составит +20...+22°C. Впрочем будет порывистый сильный ветер до 20 м/с.

Когда в Украину придет жара

Согласно ее предварительному прогнозу, 3-4 июля в Украине ожидается настоящая летняя жара: в большинстве областей температура воздуха будет достигать +28...+34°C. Самая жаркая погода будет в южных областях.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в Украине этим летом будет аномально жаркая погода, которая принесет необычные погодные явления.

Между тем сегодня, 25 июня, в некоторых областях синоптики объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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