Погода в Украине на завтра - чего ожидать

Люди идут по городу под дождем. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 26 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Кроме того, в некоторых областях прогнозируют дожди и даже грозы.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 26 июня. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 26 июня

Завтра, 26 июня, ночью в северной части и большинстве центральных областей, днем на Левобережье ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

На остальной территории четверг пройдет без осадков.

Ветер завтра будет западный, северо-западный, в пределах 7-12 м/с. Днем в Украине, кроме западных областей, порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, северных и восточных областях — +12...+17 °C.

На остальной территории будет несколько теплее — +17...+22 °C. Днем температура воздуха прогреется до +22...+27 °C. В южной части и на Закарпатье — +28...+32 °C, в северных областях — +19...+24 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, что украинцев ждет резкий температурный контраст в течение ближайшей недели.

Также синоптики сообщали, каким в этом году будет лето — ожидать ли аномальной жары.