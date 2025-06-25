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Синоптики удивили прогнозами — погода в Украине на завтра

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Дата публикации 25 июня 2025 17:23
Погода в Украине на завтра - чего ожидать
Люди идут по городу под дождем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Украине на 26 июня

В четверг, 26 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Кроме того, в некоторых областях прогнозируют дожди и даже грозы.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 26 июня. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине на 26 июня

Завтра, 26 июня, ночью в северной части и большинстве центральных областей, днем на Левобережье ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

На остальной территории четверг пройдет без осадков.

Ветер завтра будет западный, северо-западный, в пределах 7-12 м/с. Днем в Украине, кроме западных областей, порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, северных и восточных областях — +12...+17 °C.

На остальной территории будет несколько теплее — +17...+22 °C. Днем температура воздуха прогреется до +22...+27 °C. В южной части и на Закарпатье — +28...+32 °C, в северных областях — +19...+24 °C.

Погода в Україні на 26 червня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, что украинцев ждет резкий температурный контраст в течение ближайшей недели.

Также синоптики сообщали, каким в этом году будет лето — ожидать ли аномальной жары.

Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине гроза
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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