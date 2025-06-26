Погода в Украине 27 июня — подробный прогноз от Наталки Диденко

Беспощадные магнитные и грозовые бури — Диденко предупредила всех
Пятница, 27 июня, принесет в Украину теплую погоду с умеренной жарой в некоторых регионах. В некоторых областях возможны грозы, а космос принесет неприятный сюрприз — магнитные бури.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 27 июня
По ее словам, в течение дня ожидается +22...+26°C, а на юге страны и Закарпатье температура поднимется до +25...+30°C.
После ветреных дней ветер наконец-то утихнет — 27 июня он будет слабым или умеренным, западного направления.
Дожди с грозами охватят западные области, а также отдельные районы севера, Винницкой и Одесской областей. Остальная территория страны, по словам Диденко, получит "погодную паузу" без осадков.
Погода в Киеве 27 июня
В Киеве завтра ожидается комфортная летняя погода: ветер будет западный с умеренной скоростью, температура воздуха днем около +24°C.
Магнитные бури охватят планету
Кроме метеоусловий, синоптик предупреждает о повышенной магнитной активности.
"Кто интересуется — сегодня и завтра наблюдается повышенная магнитная активность Земли, то есть, магнитные бури. Осторожненько с излишествами", — сообщила Наталья Диденко.
Погода в Украине на выходные
Что касается ближайших выходных, то в Украине прогнозируются периодические кратковременные дожди и умеренное тепло: днем воздух прогреется до +20...+25°C, на юге — до +25...+29°C.
Напомним, в Украине сегодня, 26 июня, в некоторых регионах возможны локальные ливни и сильные грозы.
Ранее Наталка Диденко сообщала, когда в Украине начнется сильная жара.
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