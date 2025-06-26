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Главная Метео Беспощадные магнитные и грозовые бури — Диденко предупредила всех

Беспощадные магнитные и грозовые бури — Диденко предупредила всех

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Дата публикации 26 июня 2025 11:54
Погода в Украине 27 июня — подробный прогноз от Наталки Диденко
Сильная гроза. Фото: Pixabay
Ключові моменти Погода в Украине 27 июня Погода в Киеве 27 июня Магнитные бури охватят планету Погода в Украине на выходные

Пятница, 27 июня, принесет в Украину теплую погоду с умеренной жарой в некоторых регионах. В некоторых областях возможны грозы, а космос принесет неприятный сюрприз — магнитные бури.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 27 июня

По ее словам, в течение дня ожидается +22...+26°C, а на юге страны и Закарпатье температура поднимется до +25...+30°C.

После ветреных дней ветер наконец-то утихнет — 27 июня он будет слабым или умеренным, западного направления.

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Движение воздушных масс. Фото: Meteopost

Дожди с грозами охватят западные области, а также отдельные районы севера, Винницкой и Одесской областей. Остальная территория страны, по словам Диденко, получит "погодную паузу" без осадков.

Погода в Киеве 27 июня

В Киеве завтра ожидается комфортная летняя погода: ветер будет западный с умеренной скоростью, температура воздуха днем около +24°C.

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Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

Магнитные бури охватят планету

Кроме метеоусловий, синоптик предупреждает о повышенной магнитной активности.

"Кто интересуется — сегодня и завтра наблюдается повышенная магнитная активность Земли, то есть, магнитные бури. Осторожненько с излишествами", — сообщила Наталья Диденко.

Погода в Украине на выходные

Что касается ближайших выходных, то в Украине прогнозируются периодические кратковременные дожди и умеренное тепло: днем воздух прогреется до +20...+25°C, на юге — до +25...+29°C.

Напомним, в Украине сегодня, 26 июня, в некоторых регионах возможны локальные ливни и сильные грозы.

Ранее Наталка Диденко сообщала, когда в Украине начнется сильная жара.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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