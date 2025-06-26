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Будьте осторожны — прогноз магнитных бурь на сегодня

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Дата публикации 26 июня 2025 12:56
Магнитные бури сегодня, 26 июня, — что прогнозируют
Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik
Ключові моменти Магнитные бури 26 июня Солнечная активность на 26 июня Как уберечься от магнитных бурь

На Земле в четверг, 26 июня, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 26 июня

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса В и три вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет нестабильным до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 26 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30% Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 31.
Магнітні бурі 26 червня
Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно метеозависимых. Для того, чтобы уменьшить их влияние, стоит придерживаться нескольких советов:

  • старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддержать стабильность биоритмов;
  • гуляйте на свежем воздухе, ведь прогулки могут помочь снизить стресс и улучшить кровообращение;
  • пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может ухудшить самочувствие;
  • потребляйте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами;
  • медитируйте, занимайтесь йогой и делайте дыхательные упражнения;
  • избегайте употребления и алкоголя.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что 27 июня космос принесет неприятный сюрприз — магнитные бури. Кроме того, будет умеренная жара, а в некоторых регионах дожди.

Также мы писали, что в Китае создают технологию, которая затмит Starlink. Результат показал, что даже через бурную атмосферу данные можно доставить на Землю менее чем за пять секунд.

космос Солнце магнитные бури головная боль плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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