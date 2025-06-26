Магнитные бури сегодня, 26 июня, — что прогнозируют

Будьте осторожны — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в четверг, 26 июня, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 26 июня
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса В и три вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет нестабильным до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 26 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30% Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 31.
Как уберечься от магнитных бурь
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно метеозависимых. Для того, чтобы уменьшить их влияние, стоит придерживаться нескольких советов:
- старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддержать стабильность биоритмов;
- гуляйте на свежем воздухе, ведь прогулки могут помочь снизить стресс и улучшить кровообращение;
- пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может ухудшить самочувствие;
- потребляйте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами;
- медитируйте, занимайтесь йогой и делайте дыхательные упражнения;
- избегайте употребления и алкоголя.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что 27 июня космос принесет неприятный сюрприз — магнитные бури. Кроме того, будет умеренная жара, а в некоторых регионах дожди.
Также мы писали, что в Китае создают технологию, которая затмит Starlink. Результат показал, что даже через бурную атмосферу данные можно доставить на Землю менее чем за пять секунд.
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