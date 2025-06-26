Магнитные бури сегодня, 26 июня, — что прогнозируют

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в четверг, 26 июня, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 26 июня

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса В и три вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет нестабильным до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 26 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30% Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 31.

Головная боль у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно метеозависимых. Для того, чтобы уменьшить их влияние, стоит придерживаться нескольких советов:

старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддержать стабильность биоритмов;

гуляйте на свежем воздухе, ведь прогулки могут помочь снизить стресс и улучшить кровообращение;

пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может ухудшить самочувствие;

потребляйте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами;

медитируйте, занимайтесь йогой и делайте дыхательные упражнения;

избегайте употребления и алкоголя.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что 27 июня космос принесет неприятный сюрприз — магнитные бури. Кроме того, будет умеренная жара, а в некоторых регионах дожди.

Также мы писали, что в Китае создают технологию, которая затмит Starlink. Результат показал, что даже через бурную атмосферу данные можно доставить на Землю менее чем за пять секунд.