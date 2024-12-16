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Магнитная буря красного уровня атаковала планету — какая угроза

16 декабря 2024 12:21
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 16 декабря – Земля находится в красном уровне опасности
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Новая рабочая неделя в понедельник, 16 декабря, началась с масштабной магнитной бури с К-индексом 5. Наблюдается значительное повышение солнечной активности.

Как сообщает ресурс Meteoagent, на Земле наблюдается красный уровень опасности.

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Магнитные бури 16 декабря

Уже в течение нескольких дней фиксируется повышенная солнечная активность. В понедельник она сохранится с мощностью, которая соответствует К-индексу. Такая магнитная буря может повлиять на самочувствие людей. Следует принять меры, чтобы оградить себя от негативных последствий.

Магнитные бури 16 декабря
Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 16 декабря:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 41
Магнитные бури 1 декабря
Женщина страдает от головной боли. Фото: Pexels

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье


Магнитные бури способны отрицательно влиять на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов для снижения рисков.

  • замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
  • ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;
  • найдите время для отдыха и восстановления;
  • проведите время на свежем воздухе;
  • следите за здоровым режимом сна;
  • минимизируйте стрессовые ситуации.

Напомним, ученые раскрыли факты о мощной магнитной буре, охватившей Землю более 2700 лет назад. Это явление оказало значительное влияние на все континенты.

Ранее мы писали о том, что такое Северное сияние и как его увидеть. Также материал содержит ключевое уточнение, почему это явление важно.

магнитные бури прогнозы головная боль опасность Земля

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