Магнитные бури 16 декабря – Земля находится в красном уровне опасности

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Новая рабочая неделя в понедельник, 16 декабря, началась с масштабной магнитной бури с К-индексом 5. Наблюдается значительное повышение солнечной активности.

Как сообщает ресурс Meteoagent, на Земле наблюдается красный уровень опасности.

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Магнитные бури 16 декабря

Уже в течение нескольких дней фиксируется повышенная солнечная активность. В понедельник она сохранится с мощностью, которая соответствует К-индексу. Такая магнитная буря может повлиять на самочувствие людей. Следует принять меры, чтобы оградить себя от негативных последствий.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 16 декабря:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 41

Женщина страдает от головной боли. Фото: Pexels

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье



Магнитные бури способны отрицательно влиять на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов для снижения рисков.

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;

найдите время для отдыха и восстановления;

проведите время на свежем воздухе;

следите за здоровым режимом сна;

минимизируйте стрессовые ситуации.

Напомним, ученые раскрыли факты о мощной магнитной буре, охватившей Землю более 2700 лет назад. Это явление оказало значительное влияние на все континенты.

Ранее мы писали о том, что такое Северное сияние и как его увидеть. Также материал содержит ключевое уточнение, почему это явление важно.