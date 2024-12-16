Магнитные бури 16 декабря – Земля находится в красном уровне опасности

Магнитная буря красного уровня атаковала планету — какая угроза
Новая рабочая неделя в понедельник, 16 декабря, началась с масштабной магнитной бури с К-индексом 5. Наблюдается значительное повышение солнечной активности.
Как сообщает ресурс Meteoagent, на Земле наблюдается красный уровень опасности.
Магнитные бури 16 декабря
Уже в течение нескольких дней фиксируется повышенная солнечная активность. В понедельник она сохранится с мощностью, которая соответствует К-индексу. Такая магнитная буря может повлиять на самочувствие людей. Следует принять меры, чтобы оградить себя от негативных последствий.
Солнечная активность на 16 декабря:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 41
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури способны отрицательно влиять на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов для снижения рисков.
- замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
- ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;
- найдите время для отдыха и восстановления;
- проведите время на свежем воздухе;
- следите за здоровым режимом сна;
- минимизируйте стрессовые ситуации.
Напомним, ученые раскрыли факты о мощной магнитной буре, охватившей Землю более 2700 лет назад. Это явление оказало значительное влияние на все континенты.
Ранее мы писали о том, что такое Северное сияние и как его увидеть. Также материал содержит ключевое уточнение, почему это явление важно.
Читайте Новини.LIVE!