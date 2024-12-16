Магнітні бурі 16 грудня — Земля знаходиться у червоному рівні небезпеки

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Новий робочий тиждень у понеділок, 16 грудня, почався с масштабної магнітної бурі з К-індексом 5. Спостерігається значне підвищення сонячної активності.

Як повідомляє ресурс Meteoagent, на Землі спостерігається червоний рівень небезпеки.

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Магнітні бурі 16 грудня

Вже протягом кількох днів фіксується підвищена сонячна активність. У понеділок вона збережеться з міцністю, яка відповідає К-індексу 5. Це достатньо високий, червоний рівень небезпеки. Така магнітна буря може мати вплив на самопочуття людей. Варто вжити заходів, щоб захистити себе від негативних наслідків.

Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Сонячна активність на 16 грудня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 41

Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я



Магнітні бурі здатні негативно впливати на здоров'я, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;

обмежте фізичне та емоційне навантаження;

знайдіть час для відпочинку та відновлення;

проведіть час на свіжому повітрі;

слідкуйте за здоровим режимом сну;

мінімізуйте стресові ситуації.

Нагадаємо, вчені розкрили факти про потужну магнітну бурю, яка охопила Землю понад 2700 років тому. Це явище мало значний вплив на всі континенти.

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