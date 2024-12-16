Остання надпотужна сонячна Буря накрила Землю 2700 років тому

Сонячна буря. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вчені зробили нове гучне відкриття про останню надпотужну сонячну бурю, яка накрила Землю майже 2700 років тому. Тоді північне сяйво, ймовірно, можна було б спостерігати навіть на екваторі, а також буря мала й інші наслідки.

Про це повідомляє ТСН.ua та сайт Університету Аризони.

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Дослідники виявили докази руйнівної сонячної бурі, яка могла б завдати катастрофічних наслідків, якби відбулася в наші дні. В сучасному світі це призвело б до глобального відключення всіх систем зв'язку.

Сонячні екстремальні бурі — це вкрай небезпечні, але рідкісні природні явища. Науковці з Університету Аризони з'ясували, що остання подібна подія трапилася майже 2700 років тому, у 664 році до нашої ери. Тоді потужний спалах на Сонці спричинив значний вплив на Землю.

"Цього року північне сяйво на Землі можна було спостерігати набагато південніше, ніж зазвичай, і фотографії його барвистих відтінків заполонили соціальні мережі. А тепер уявіть собі полярне сяйво в сотні разів яскравіше — за винятком того, що ніхто не зможе його сфотографувати, оскільки потік частинок, що спрямовуються від Сонця, миттєво перетворить смартфони на цеглу", — пишуть науковці.

Саме так світ відчує на собі наслідки надпотужної сонячної бурі, якщо вона повториться в наші дні. Електроніка вийде з ладу, а радіосигнали перестануть передаватися. За останні 14,5 тисячі років на Землі зафіксовано лише шість таких екстремальних подій, і остання, згідно з дослідженнями, відбулася в 664 році до нашої ери. Її масштаб був настільки значним, що в сучасному світі подібний сплеск космічної радіації призвів би до виводу з ладу електромережі, а також супутниковий та мобільний зв'язок на всій планеті.

Вчені дійшли таких висновків завдяки вуглецевому аналізу річних кілець дерев, знайдених під час археологічних розкопок. Методика дозволяє точно визначити час цього сонячного шторму, надаючи важливі дані для розуміння змін сонячної активності в минулому.

Про події такого масштабу стало відомо завдяки відкриттю японського фізика Фуси Міяке у 2012 році. Вчений виявив у річних кільцях дерев характерні радіоактивні ізотопи вуглецю, які є наслідком надпотужних сонячних штормів. Наукова спільнота визначила важливим відкриття цих подій, після чого екстремальні сонячні бурі стали називати "подіями Міяке".

Як повідомляється, події Міяке виникають, коли електромагнітне поле Сонця слабшає, дозволяючи величезним потокам плазми вириватися у космос. Під час таких сплесків високоенергетичні протони досягають атмосфери Землі, спричиняючи хімічні реакції. В результаті зростає кількість радіоактивних ізотопів, які поглинаються деревами й залишають слід у їхніх річних кільцях, що дає змогу вченим реконструювати історію сонячної активності.

"Завдяки радіовуглецю в кільцях дерев ми тепер знаємо, що за останні 14 500 років відбулося шість подій Міяке. Якби вони сталися сьогодні, вони завдали б катастрофічного впливу на комунікаційні технології", — попередили вчені.

Водночас науковцям поки не вдалося знайти жодної закономірності у виникненні цих подій.

"Річні кільця дерев дають нам уявлення про масштаби цих потужних сонячних бур, але ми не можемо виявити жодної закономірності, тому навряд чи ми колись зможемо передбачити, коли станеться наступна екстремальна подія", — додали вони.

Також дослідники повідомили, що наразі намагаються з'ясувати, як події Міяке впливають на всі земні системи та планету Земля загалом.

Нагадаємо, вчора у неділю, 15 грудня, магнітних бурь не було. Протягом доби сонячна активність була на помірному рівні.

Також зазначимо, що нещодавно ми писали про те, чому є зірка з Північним полюсом, але немає з Південним полюсом.