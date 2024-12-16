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Ученые рассказали о последней сверхмощной солнечной буре

16 декабря 2024 02:10
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Последняя сверхмощная солнечная буря накрыла Землю 2700 лет назад
Солнечная буря. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Ученые совершили новое громкое открытие о последней сверхмощной солнечной буре, накрывшей Землю почти 2700 лет назад. Тогда северное сияние, вероятно, можно было наблюдать даже на экваторе, а также буря имела и другие последствия.

Об этом сообщает ТСН.ua и сайт Университета Аризоны.

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Что известно о самой мощной солнечной буре

Исследователи обнаружили доказательства разрушительной солнечной бури, которая могла бы нанести катастрофические последствия, если бы произошла в наши дни. В современном мире это привело бы к глобальному отключению всех систем связи.

Солнечные экстремальные бури — это очень опасные, но редкие природные явления. Ученые из Университета Аризоны выяснили, что последнее подобное событие произошло почти 2700 лет назад, в 664 году до нашей эры. Тогда мощная вспышка на Солнце оказала значительное влияние на Землю.

"В этом году северное сияние на Земле можно было наблюдать гораздо южнее, чем обычно, и фотографии его красочных оттенков заполонили социальные сети. А теперь представьте себе полярное сияние в сотни раз ярче - за исключением того, что никто не сможет его сфотографировать, поскольку поток частиц, устремляющихся от Солнца, мгновенно превратит смартфоны в кирпичи", — пишут ученные.

Именно так мир ощутит на себе последствия мощной солнечной бури, если она повторится в наши дни. Электроника выйдет из строя, а радиосигналы перестанут передаваться. За последние 14,5 тысяч лет на Земле зафиксировано лишь шесть таких экстремальных событий, и последнее, согласно исследованиям, произошло в 664 году до нашей эры. Ее масштаб был столь значительным, что в современном мире подобный всплеск космической радиации привел бы к выводу из строя электросети, а также спутниковой и мобильной связи на всей планете.

Ученые пришли к таким выводам благодаря углеродному анализу годовых колец деревьев, найденных во время археологических раскопок. Методика позволяет точно определить время этого солнечного шторма, предоставляя важные данные для понимания изменений солнечной активности в прошлом.

О событиях такого масштаба стало известно благодаря открытию японского физика Фуси Мияке в 2012 году. Ученый обнаружил в годовых кольцах деревьев характерные радиоактивные изотопы углерода, являющиеся следствием сверхмощных солнечных штормов. Научное сообщество определило важным открытие этих событий, после чего экстремальные солнечные бури стали называть "событиями Мияке".

Как сообщается, события Мияке возникают, когда электромагнитное поле Солнца ослабевает, позволяя огромным потокам плазмы вырываться в космос. Во время таких всплесков высокоэнергетические протоны достигают атмосферы Земли, вызывая химические реакции. В результате растет количество радиоактивных изотопов, поглощаемых деревьями и оставляющих след в их годовых кольцах, что позволяет ученым реконструировать историю солнечной активности.

"Благодаря радиоуглероду в кольцах деревьев мы теперь знаем, что за последние 14 500 лет произошло шесть событий Миякэ. Если бы они произошли сегодня, они бы оказали катастрофическое влияние на коммуникационные технологии", — предупредили ученые.

В то же время, ученым пока не удалось найти никакой закономерности в возникновении этих событий.

"Годовые кольца деревьев дают нам представление о масштабах этих мощных солнечных бурь, но мы не можем выявить никакой закономерности, поэтому вряд ли мы когда-нибудь сможем предсказать, когда произойдет следующее экстремальное событие", — добавили они.

Также исследователи сообщили, что пытаются выяснить, как события Мияке влияют на все земные системы и планету Земля в целом.

Напомним, вчера в воскресенье, 15 декабря, магнитных бурь не было. В течение суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Также отметим, что недавно мы писали о том, почему есть звезда с Северным полюсом, но нет с Южным полюсом.

космос Солнце планета магнитные бури Земля Полярное сияние

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