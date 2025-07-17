Погода в Украине завтра, 18 июля — прогноз Укргидрометцентра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 18 июля, в Украине прогнозируется преимущественно облачная погода с прояснениями. Синоптики предупреждают о дождях и грозах почти по всей территории страны.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 18 июля

Ночью осадки ожидаются в юго-западных регионах, а днем дожди пройдут во всех областях, кроме крайнего востока. В Закарпатье и Прикарпатье возможны сильные дожди, а в Одесской, Винницкой, Хмельницкой и в Житомирской областях — значительные осадки.

В юго-западной части ночью, а днем по всей Украине, кроме запада, прогнозируют грозы. На Левобережье местами возможен град и шквалы ветра до 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 18 июля. Фото: facebook.com/UkrHMC

Температура в южных и восточных областях ночью будет +17... +22 °С, днем воздух прогреется до +29...+34 °С. На остальной территории ночью ожидается +13... +18 °С, днем - +21... +26 °С. В западных областях температура днем составит +16... +21 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, в каких областях ждать грозовые дожди.

А также метеозависимых предупреждают о сильных магнитных бурях.