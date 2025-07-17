Погода в Україні завтра, 18 липня — прогноз Укргідрометцентру

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 18 липня, в Україні прогнозується переважно хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про дощі та грози майже по всій території країни.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 18 липня

Вночі опади очікуються у південно-західних регіонах, а вдень дощі пройдуть в усіх областях, окрім крайнього сходу. У Закарпатті та Прикарпатті можливі сильні дощі, а в Одеській, Вінницькій, Хмельницькій та у Житомирській областях — значні опади.

У південно-західній частині вночі, а вдень по всій Україні, крім заходу, прогнозують грози. На Лівобережжі місцями можливий град та шквали вітру до 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 18 липня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Температура у південних та східних областях вночі буде +17... +22 °С, вдень повітря прогріється до +29...+34 °С. На решті території вночі очікується +13... +18 °С, вдень — +21... +26 °С. У західних областях температура вдень становитиме +16... +21°С.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, в яких областях чекати грозові дощі.

А також метеозалежних попереджають про сильні магнітні бурі.