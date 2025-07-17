Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Грози та шквальний вітер — яка погода чекає на українців завтра

Грози та шквальний вітер — яка погода чекає на українців завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 17:35
Погода в Україні завтра, 18 липня — прогноз Укргідрометцентру
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 18 липня, в Україні прогнозується переважно хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про дощі та грози майже по всій території країни.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 18 липня

Вночі опади очікуються у південно-західних регіонах, а вдень дощі пройдуть в усіх областях, окрім крайнього сходу. У Закарпатті та Прикарпатті можливі сильні дощі, а в Одеській, Вінницькій, Хмельницькій та у Житомирській областях — значні опади.

У південно-західній частині вночі, а вдень по всій Україні, крім заходу, прогнозують грози. На Лівобережжі місцями можливий град та шквали вітру до 15-20 м/с.

Погода в Україні 18 липня - прогноз
Прогноз погоди на 18 липня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Температура у південних та східних областях вночі буде +17... +22 °С, вдень повітря прогріється до +29...+34 °С. На решті території вночі очікується +13... +18 °С, вдень — +21... +26 °С. У західних областях температура вдень становитиме +16... +21°С.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, в яких областях чекати грозові дощі.

А також метеозалежних попереджають про сильні магнітні бурі.

Укргідрометцентр прогноз погоди опади погода в Україні гроза
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації