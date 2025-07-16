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Головна Метео В Україні штормове попередження — які регіони в небезпеці

В Україні штормове попередження — які регіони в небезпеці

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 13:15
Погода в Україні 16 липня — оголошено штормове попередження
Сильна гроза і вітер. Фото: Pinterest

В Україні 16 липня терміново оголосили про підвищення небезпеки через сильні грози та шквальний вітер. Погода зіпсується у кількох регіонах вже найближчим часом.

Про це повідомили у ДСНС та Укргідрометцентрі

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Штормове попередження в Україні 16 липня

Синоптики попередили, що у найближчі три години з утриманням до кінця доби 16 липня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях очікується сильна гроза, місцями град та шквальний вітер з поривами 15-20 м/с.

Штормове попередження в Україні 16 липня
Штормове попередження для регіонів 16 липня. Фото: Укргідрометцентр

Через це оголошений І рівень небезпеки — жовтий.

Водночас у ДСНС наголосили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту. 

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що 16 липня Україну накриють дощі. Також очікується різка зміна температури, яка може негативно вплинути на самопочуття людей. 

Також ми повідомляли, яку погоду чекати влітку 2025 року. За даними синоптиків, середня температура в Україні буде вищою за кліматичну норму.

ДСНС погода в Україні вітер шторм гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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