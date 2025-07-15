Прогноз погоди на 16 липня - якою буде погода завтра

Блискавка під час грози. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

Після спекотного початку тижня на українців чекає різка зміна погодних умов. У Києві 16 липня буде сонячно та спекотно — стовпчики термометрів піднімуться до +27…+30°C. Опадів не передбачається, лише ввечері у середу можливий локальний грозовий дощ.

Про це повідомляють Наталка Діденко та Укргідрометеоцентр.

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Прогноз погоди на 16 липня від Наталки Діденко

Однак вже 18–19 липня в столиці прогнозуються сильні зливи та суттєве зниження температури — до +18…+22°C. Така зміна може негативно вплинути на самопочуття людей із серцево-судинними захворюваннями, тож лікарі радять бути обережними.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

У вівторок дощі з грозами охоплять західні області України та поширяться на Житомирщину, Черкащину, Київщину й Одещину. У деяких регіонах можливі сильні зливи, шквали та град.

На півдні, сході та в центрі країни збережеться спекотна погода. Температура коливатиметься в межах:

на півдні, сході та у Дніпропетровській області — до +30…+36°C;

на півночі — +28…+30°C;

у більшості центральних регіонів — +27…+31°C;

у західних областях буде найпрохолодніше — +22…+27°C.

Попри очікуване похолодання, спекотна повітряна маса ще триматиметься на півдні та сході країни. Тож поки що українцям варто бути готовими і до спеки, і до раптових погодних сюрпризів.

Прогноз погоди на 16 липня від Укргідрометеоцентра

У вівторок, 16 липня, погоду в Україні формуватимуть різні повітряні маси. Західні області опиняться під впливом атмосферного фронту, що переміщується з території Західної Європи. У другій половині дня фронт досягне Житомирської, Вінницької та Київської областей, принісши короткочасні дощі та можливі грози. У Карпатському регіоні можливі зливи.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Натомість більшість території України залишатиметься під впливом сухого й спекотного повітря, що надходить із південних широт. У цих регіонах опадів не очікується, небо буде з мінливою хмарністю.

Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, на півдні та сході — до +23°С. Вдень у західних областях буде помірно тепло — +21…+26 °С, на півночі — до +30 °С, у центральних, східних та південних регіонах — справжня спека: +29…+34 °С, а місцями на півдні — до +35…+37 °С.

Вітер очікується північно-західного напрямку, помірний, 5–10 м/с.

Карта погоди. Фото: Укрідрометеоцентр

Нагадаємо, що ми писали, що у столиці спостерігається посилене прагнення містян адаптуватися до надзвичайної спеки — кияни шукають прохолоду в затінених місцях, поблизу фонтанів та у громадських просторах із кондиціонерами.

А ми повідомляли, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.