Якою буде погода 16 липня - прогноз погоди на завтра

Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

Після спекотних днів Київ та низку інших регіонів України очікує різка зміна погодних умов. За прогнозами синоптиків, уже 16 липня в столиці температура повітря сягне +27…+30 °C, буде переважно сухо, лише ввечері у середу можлива локальна гроза з дощем.

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

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Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Якою буде погода 16 липня

Натомість у західних областях вже завтра пройдуть дощі з грозами, які поступово охоплять Житомирщину, Черкащину, Київщину та Одещину. Місцями ймовірні сильні зливи, шквали та навіть град.

На решті території країни 16 липня збережеться спекотна та суха погода.

Температура повітря вдень на півдні, сході та в Дніпропетровській області підвищиться до +30…+36 °C, у північних — до +28…+30 °C, у центральних — до +27…+31 °C. Найсвіжіше буде на заході — +22...+27 °C.

Справжня зміна атмосферного фону очікується 18–19 липня. У ці дні в Києві прогнозують сильні зливи та зниження температури до +18…+22 °C.

"Очікувана зміна погоди 18-19 липня може провокувати загострення серцево-судинних недуг, уважно! Але дихати буде легше. Проте! На півдні та сході все ж утримається спекотна повітряна маса", — додала Наталка Діденко.

Також раніше стало відомо, як жителі Києва рятуються від страшної спеки.

А ми повідомляли, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.