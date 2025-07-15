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Жара отступает — Диденко предупредила о резкой смене погоды

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 14:31
Какой будет погода 16 июля - прогноз погоды на завтра
Люди идут под дождем. Фото: Новини.LIVE

После жарких дней Киев и ряд других регионов Украины ожидает резкое изменение погодных условий. По прогнозам синоптиков, уже 16 июля в столице температура воздуха достигнет +27...+30 °C, будет преимущественно сухо, лишь вечером в среду возможна локальная гроза с дождем.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Какой будет погода 16 июля

Зато в западных областях уже завтра пройдут дожди с грозами, которые постепенно охватят Житомирскую, Черкасскую, Киевскую и Одесскую области. Местами вероятны сильные ливни, шквалы и даже град.

На остальной территории страны 16 июля сохранится жаркая и сухая погода.

Температура воздуха днем на юге, востоке и в Днепропетровской области поднимется до +30...+36 °C, в северных — до +28...+30 °C, в центральных — до +27...+31 °C. Свежее всего будет на западе — +22...+27 °C.

Настоящая смена атмосферного фона ожидается 18-19 июля. В эти дни в Киеве прогнозируют сильные ливни и снижение температуры до +18...+22 °C.

"Ожидаемая смена погоды 18-19 июля может провоцировать обострение сердечно-сосудистых недугов, внимательно! Но дышать будет легче. Однако! На юге и востоке все же удержится жаркая воздушная масса", — добавила Наталья Диденко.

Также ранее стало известно, как жители Киева спасаются от страшной жары.

А мы сообщали, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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