Какой будет погода 16 июля - прогноз погоды на завтра

Жара отступает — Диденко предупредила о резкой смене погоды
После жарких дней Киев и ряд других регионов Украины ожидает резкое изменение погодных условий. По прогнозам синоптиков, уже 16 июля в столице температура воздуха достигнет +27...+30 °C, будет преимущественно сухо, лишь вечером в среду возможна локальная гроза с дождем.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Какой будет погода 16 июля
Зато в западных областях уже завтра пройдут дожди с грозами, которые постепенно охватят Житомирскую, Черкасскую, Киевскую и Одесскую области. Местами вероятны сильные ливни, шквалы и даже град.
На остальной территории страны 16 июля сохранится жаркая и сухая погода.
Температура воздуха днем на юге, востоке и в Днепропетровской области поднимется до +30...+36 °C, в северных — до +28...+30 °C, в центральных — до +27...+31 °C. Свежее всего будет на западе — +22...+27 °C.
Настоящая смена атмосферного фона ожидается 18-19 июля. В эти дни в Киеве прогнозируют сильные ливни и снижение температуры до +18...+22 °C.
"Ожидаемая смена погоды 18-19 июля может провоцировать обострение сердечно-сосудистых недугов, внимательно! Но дышать будет легче. Однако! На юге и востоке все же удержится жаркая воздушная масса", — добавила Наталья Диденко.
Также ранее стало известно, как жители Киева спасаются от страшной жары.
А мы сообщали, какую погоду обещают синоптики в течение лета.
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