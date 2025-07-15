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Главная Метео В Украину идут грозы и ливни — где ожидать осадки завтра

В Украину идут грозы и ливни — где ожидать осадки завтра

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 22:02
Прогноз погоды на 16 июля — какой будет погода завтра
Молния во время грозы во время грозы. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

После жаркого начала недели украинцев ждет резкая смена погодных условий. В Киеве 16 июля будет солнечно и жарко — столбики термометров поднимутся до +27...+30 °C. Осадков не предвидится, лишь вечером в среду возможен локальный грозовой дождь.

Об этом сообщают Наталка Диденко и Укргидрометеоцентр.

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Прогноз погоды на 16 июля от Наталки Диденко

Однако уже 18-19 июля в столице прогнозируются сильные ливни и существенное снижение температуры — до +18...+22 °C. Такое изменение может негативно повлиять на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому врачи советуют быть осторожными.

В Украину идут грозы и ливни — где ожидать осадки завтра - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Во вторник дожди с грозами охватят западные области Украины и распространятся на Житомирскую, Черкасскую, Киевскую и Одесскую области. В некоторых регионах возможны сильные ливни, шквалы и град.

На юге, востоке и в центре страны сохранится жаркая погода. Температура будет колебаться в пределах:

  • на юге, востоке и в Днепропетровской области — до +30...+36 °C;
  • на севере — +28...+30 °C;
  • в большинстве центральных регионов — +27...+31 °C;
  • в западных областях будет прохладнее всего — +22...+27 °C.

Несмотря на ожидаемое похолодание, жаркая воздушная масса еще будет держаться на юге и востоке страны. Поэтому пока украинцам стоит быть готовыми и к жаре, и к внезапным погодным сюрпризам.

Прогноз погоды на 16 июля от Укргидрометеоцентра

В среду, 16 июля, погоду в Украине будут формировать различные воздушные массы. Западные области окажутся под влиянием атмосферного фронта, перемещающегося с территории Западной Европы. Во второй половине дня фронт достигнет Житомирской, Винницкой и Киевской областей, принеся кратковременные дожди и возможные грозы. В Карпатском регионе возможны ливни.

В Украину идут грозы и ливни — где ожидать осадки завтра - фото 2
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Зато большинство территории Украины будет оставаться под влиянием сухого и жаркого воздуха, поступающего из южных широт. В этих регионах осадков не ожидается, небо будет с переменной облачностью.

Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, на юге и востоке — до +23 °С. Днем в западных областях будет умеренно тепло — +21...+26 °С, на севере — до +30 °С, в центральных, восточных и южных регионах — настоящая жара: +29...+34 °С, а местами на юге — до +35...+37 °С.

Ветер ожидается северо-западного направления, умеренный, 5-10 м/с.

В Украину идут грозы и ливни — где ожидать осадки завтра - фото 3
Карта погоды. Фото: Укридрометеоцентр

Напомним, что мы писали, что в столице наблюдается усиленное стремление горожан адаптироваться к чрезвычайной жаре — киевляне ищут прохладу в затененных местах, вблизи фонтанов и в общественных пространствах с кондиционерами.

А мы сообщали, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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