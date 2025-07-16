Погода в Украине 16 июля — объявлено штормовое предупреждение

Сильная гроза и ветер. Фото: Pinterest

В Украине 16 июля срочно объявили о повышении опасности из-за сильных гроз и шквального ветра. Погода испортится в нескольких регионах уже в ближайшее время.

Об этом сообщили в ГСЧС и Укргидрометцентре.

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Штормовое предупреждение в Украине 16 июля

Синоптики предупредили, что в ближайшие три часа с удержанием до конца суток 16 июля в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях ожидается сильная гроза, местами град и шквальный ветер с порывами 15-20 м/с.

Штормовое предупреждение для регионов 16 июля. Фото: Укргидрометцентр

Из-за этого объявлен І уровень опасности — желтый.

В то же время в ГСЧС отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что 16 июля Украину накроют дожди. Также ожидается резкая смена температуры, которая может негативно повлиять на самочувствие людей.

Также мы сообщали, какую погоду ждать летом 2025 года. По данным синоптиков, средняя температура в Украине будет выше климатической нормы.