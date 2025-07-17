Погода в Україні на завтра, 18 липня — прогноз від Діденко

Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 18 липня, погода обіцяє українцям дощі та грози. Негода омине лише південь країни, де стовпчик термометра підніметься.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 18 липня

Діденко повідомила, що у п'ятницю дощі накриють усю територію України, окрім південних областей. Найсильніші зливи очікуються на заході країни.

Так, на Заході температура сягатиме +17...+23 °C, на Півночі — +23... +27 °C, а на Півдні — +28... +32 °C. У центральних областях, зокрема на Вінниччині та Дніпропетровщині, очікується +17... +32 °C, а на Сході — +27... +35 °C.

Прогноз погоди у Києві 18 липня

У столиці 18 липня також передбачаються опади та зниження температур. За пронозами синоптика, у Києві вдень температура буде в межах +20 °C.

Окрім того, з 21-22 липня в Україні очікується підвищення температури повітря.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яка температура в Чорному морі в Одесі в розпал літнього сезону.

А також синоптики повідомили, коли чекати на пік спеки цього тижня.