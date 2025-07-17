Погода в Украине на завтра, 18 июля — прогноз от Диденко

Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 18 июля, погода обещает украинцам дожди и грозы. Непогода обойдет лишь юг страны, где столбик термометра поднимется вверх.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 18 июля

Диденко сообщила, что в пятницу дожди накроют всю территорию Украины, кроме южных областей. Самые сильные ливни ожидаются на западе страны.

Так, на Западе температура будет достигать +17...+23 °C, на Севере — +23... +27 °C, а на Юге — +28... +32 °C. В центральных областях, в частности в Винницкой и Днепропетровской областях ожидается +17... +32 °C, а на Востоке — +27... +35 °C.

Прогноз погоды в Киеве 18 июля

В столице 18 июля также предполагаются осадки и снижение температур. По прогнозам синоптика, в Киеве днем температура будет в пределах +20 °C.

Кроме того, с 21-22 июля в Украине ожидаются повышение температуры воздуха.

Напомним, ранее стало известно, какая температура в Черном море в Одессе в разгар летнего сезона.

А также синоптики сообщили, когда ждать пик жары на этой неделе.