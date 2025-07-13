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Головна Метео Коли очікувати на пік літньої спеки — погода в Україні на тиждень

Коли очікувати на пік літньої спеки — погода в Україні на тиждень

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 22:02
Погода в Україні на тиждень — що прогнозують
Люди під час спеки біля водойм. Фото: Новини.LIVE

В Україні тиждень розпочнеться з пекучого сонця та спеки. Однак у деяких регіонах все ж очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 14-20 липня

За прогнозами синоптиків, на новому тижні очікується тепла, подекуди спекотна погода з періодичними короткочасними дощами.

Зокрема, до кінця другої декади липня у більшості областей України прогнозується класична літня погода з температурними показниками близько до норми (у південних регіонах вище за норму на 2-4 °C).

Дощі найчастіше проходитимуть у західних та північних областях, а на південному сході очікується дефіцит опадів, що спричинить розвиток посухи. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, часом поривчастий. Атмосферний тиск виявиться близьким до норми, без значних коливань упродовж прогнозованого періоду.

У понеділок, 14 липня, вночі на крайньому сході, вдень також у західних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози та шквали, 15 – 20 м/с. В інших регіонах без опадів. Вітер на Лівобережжі північний, на Правобережжі південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °С, вдень +27...+32 °С; у південних областях, а також на крайньому сході вночі +17...+22 °С, вдень +32...+37 °С.

Погода в Україні
Погода в Україні 14 липня. Скриншот: Укргідрометцентр

У вівторок, 15 липня, у західних та місцями північних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. В решті регіонів України без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний / північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+20 °С, в денні години +28…+33 °С; у південній половині та у Криму вночі +17…+22 °С, вдень +32…+37 °С.

Погода в Україні
Погода в Україні 15 липня. Скриншот: Укргідрометцентр

У середу, 16 липня, вночі без істотних опадів. Вдень у північних та західних регіонах пройдуть грозові дощі, подекуди можливі шквали, 15 – 20 м/с, а також град. Вітер в Україні переважатиме північно-західного напрямку, вночі 3 - 8 м/с, вдень 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+20 °С, вдень +27…+32 °С; у південній половині та Криму вночі +17…+22 °С, вдень +31…+36 °С.

Погода в Україні
Погода в Україні 16 липня. Скриншот: Укргідрометцентр

У четвер, 17 липня, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі та грози, вдень місцями можливі шквали, 15 – 20 м/с та град. Сухо буде лише у південно-східних областях. Вітер очікується західний, північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +22…+27 °С; у південній половині та Криму вночі +16…+21 °С, вдень +28…+33 °С.

Погода в Україні
Погода в Україні 17 липня. Скриншот: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 18 липня, вночі дощі пройдуть у північних областях, вдень також можливі опади у центральних регіонах країни та на Слобожанщині. У решті областей переважно сухо. Вітер західний / північно-західний, 7 – 12 м/с, в денні години у центральних та південних регіонах пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, вдень +21…+26 °С, у південній половині та Криму +27…+32 °С.

Погода в Україні
Погода в Україні 18 липня. Скриншот: Укргідрометцентр

У суботу, 19 липня, у більшості областей України істотних опадів не передбачається. Лише вдень у північно-східних регіонах, а також на Поліссі пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер переважно північно-західного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °С, вдень +26...+32 °С.

У неділю, 20 липня, у більшості областей України опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +27…+32 °С, у південній частині та на Закарпатті +32…+37 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні у понеділок, 14 липня.

Також синоптики розповіли, чого у понеділок очікувати від погоди харків'янам.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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