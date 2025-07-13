Погода в Україні на завтра від Діденко

До +40 °С — Діденко попередила про аномальну спеку в Україні
У понеділок, 14 липня, майже по всій території України буде доволі спекотно, переважатиме суха погода. Однак у західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні на 14 липня
За прогнозами Діденко, понеділок в Україні буде спекотним та помірно спекотним. У південній частині, у східних областях, у більшості центральних протягом дня максимальна температура повітря становитиме +29...+34 °C.
У північній частині України 14 липня буде в межах +27...+30 °C. У західних областях завтра очікується +25...+29 °C.
В Україні у понеділок переважатиме суха погода, лише в другій половині дня чи надвечір у західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. При грозах можливе шквалисте посилення вітру та локально град.
У Києві 14 липня опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме у столиці +27...+29 °C.
"Не хочу заздалегідь вас лякати, але на початку, через один, наступного тижня, орієнтовно у вівторок, 22 липня, за попередніми прогнозами, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря, тобто, за +35 °C і, ймовірно, до +40 °C і навіть трохи вище", — попередила Діденко.
Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Одесі у понеділок, 14 липня.
Також синоптики розповіли, чого у понеділок очікувати від погоди харків'янам.
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