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Головна Метео До +40 °С — Діденко попередила про аномальну спеку в Україні

До +40 °С — Діденко попередила про аномальну спеку в Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 17:00
Погода в Україні на завтра від Діденко
Люди гуляють під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 14 липня, майже по всій території України буде доволі спекотно, переважатиме суха погода. Однак у західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні на 14 липня

За прогнозами Діденко, понеділок в Україні буде спекотним та помірно спекотним. У південній частині, у східних областях, у більшості центральних протягом дня максимальна температура повітря становитиме +29...+34 °C.

У північній частині України 14 липня буде в межах +27...+30 °C. У західних областях завтра очікується +25...+29 °C.

В Україні у понеділок переважатиме суха погода, лише в другій половині дня чи надвечір у західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. При грозах можливе шквалисте посилення вітру та локально град.

Погода в Україні
Люди охолоджуються під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У Києві 14 липня опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме у столиці +27...+29 °C.

"Не хочу заздалегідь вас лякати, але на початку, через один, наступного тижня, орієнтовно у вівторок, 22 липня, за попередніми прогнозами, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря, тобто, за +35 °C і, ймовірно, до +40 °C і навіть трохи вище", — попередила Діденко.

Погода в Україні
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Одесі у понеділок, 14 липня.

Також синоптики розповіли, чого у понеділок очікувати від погоди харків'янам.

Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні аномальна спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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