Погода в Украине на неделю - что прогнозируют

Люди во время жары возле водоемов. Фото: Новини.LIVE

В Украине неделя начнется с палящего солнца и жары. Однако в некоторых регионах все же ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 14-20 июля

По прогнозам синоптиков, на новой неделе ожидается теплая, местами жаркая погода с периодическими кратковременными дождями.

В частности, до конца второй декады июля в большинстве областей Украины прогнозируется классическая летняя погода с температурными показателями близко к норме (в южных регионах выше нормы на 2-4 °C).

Дожди чаще всего будут проходить в западных и северных областях, а на юго-востоке ожидается дефицит осадков, что повлечет развитие засухи. Ветер будет преобладать северо-западного направления, временами порывистый. Атмосферное давление окажется близким к норме, без значительных колебаний на протяжении прогнозируемого периода.

В понедельник, 14 июля, ночью на крайнем востоке, днем также в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 – 20 м/с. В остальных регионах без осадков. Ветер на Левобережье северный, на Правобережье южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, днем +27...+32 °С; в южных областях, а также на крайнем востоке ночью +17...+22 °С, днем +32...+37 °С.

Погода в Украине 14 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

Во вторник, 15 июля, в западных и местами северных областях пройдут кратковременные грозовые дожди. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем западный/северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+20 °С, в дневные часы +28...+33 °С; в южной половине и в Крыму ночью +17...+22 °С, днем +32...+37 °С.

Погода в Украине 15 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

В среду, 16 июля, ночью без существенных осадков. Днем в северных и западных регионах пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15 – 20 м/с, а также град. Ветер в Украине будет преобладать северо-западного направления, ночью 3 – 8 м/с, днем 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+20 °С, днем +27...+32 °С; в южной половине и Крыму ночью +17...+22 °С, днем +31...+36 °С.

Погода в Украине 16 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

В четверг, 17 июля, ночью в западных областях, днем на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы, днем местами возможны шквалы, 15 – 20 м/с и град. Сухо будет только в юго-восточных областях. Ветер ожидается западный, северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, днем +22...+27 °С; в южной половине и Крыму ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С.

Погода в Украине 17 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

В пятницу, 18 июля, ночью дожди пройдут в северных областях, днем также возможны осадки в центральных регионах страны и на Слобожанщине. В остальных областях преимущественно сухо. Ветер западный / северо-западный, 7 – 12 м/с, в дневные часы в центральных и южных регионах порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+18 °С, днем +21...+26 °С, в южной половине и Крыму +27...+32 °С.

Погода в Украине 18 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

В субботу, 19 июля, в большинстве областей Украины существенных осадков не предвидится. Лишь днем в северо-восточных регионах, а также на Полесье пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер преимущественно северо-западного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, днем +26...+32 °С.

В воскресенье, 20 июля, в большинстве областей Украины осадков не прогнозируется. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днем +27...+32 °С, в южной части и на Закарпатье +32...+37 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине в понедельник, 14 июля.

Также синоптики рассказали, чего в понедельник ожидать от погоды харьковчанам.