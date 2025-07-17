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Головна Метео Несподіваний прогноз магнітних бур — що очікувати сьогодні

Несподіваний прогноз магнітних бур — що очікувати сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 17:18
Магнітні бурі 17 липня - що очікувати
Головний біль у чоловіка. Фото: Freepik

У четвер, 17 липня, Земля залишиться поза впливом сильних магнітних бур. Геомагнітне поле протягом дня коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня, а значних збурень не прогнозується.

Про це повідомляє портал meteoprog.

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Магнітні бурі 17 липня 

За останню добу Сонце демонструвало низьку активність — було зафіксовано лише чотири спалахи класу C.

Такі явища не мають істотного впливу на земну магнітосферу.

Несподіваний прогноз магнітних бур — що очікувати сьогодні - фото 1
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 17 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 65

Незважаючи на загальну стабільність, астрономи зазначають, що ймовірність спалаху середнього рівня (М-класу) залишається на рівні 50%, а потужного (Х-класу) — 5%.

При цьому ризик виникнення навіть незначного геомагнітного шторму оцінюється у 5%, а серйозного — лише в 1%.

На поверхні Сонця наразі спостерігається 65 плям — це помірний показник, характерний для періоду підвищеної, але не екстремальної сонячної активності.

Нагадаємо, астросиноптики оприлюднили прогноз магнітної активності на липень 2025 року. У ньому зазначено дати, коли очікується підвищена сонячна активність, що може вплинути на самопочуття та здоров’я людей.

Раніше ми розповідали, в який день цього тижня українцям варто очікувати на пік літньої спеки.

погода Сонце здоров'я магнітні бурі головний біль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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