Магнитные бури 17 июля - что ожидать

Головная боль у мужчины. Фото: Freepik

В четверг, 17 июля, Земля останется вне влияния сильных магнитных бурь. Геомагнитное поле в течение дня будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня, а значительных возмущений не прогнозируется.

Об этом сообщает портал meteoprog.

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За последние сутки Солнце демонстрировало низкую активность — было зафиксировано лишь четыре вспышки класса C.

Такие явления не оказывают существенного влияния на земную магнитосферу.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 17 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 65

Несмотря на общую стабильность, астрономы отмечают, что вероятность вспышки среднего уровня (М-класса) остается на уровне 50%, а мощной (Х-класса) — 5%.

При этом риск возникновения даже незначительного геомагнитного шторма оценивается в 5%, а серьезного — лишь в 1%.

На поверхности Солнца сейчас наблюдается 65 пятен — это умеренный показатель, характерный для периода повышенной, но не экстремальной солнечной активности.

Напомним, астросиноптики обнародовали прогноз магнитной активности на июль 2025 года. В нем указаны даты, когда ожидается повышенная солнечная активность, что может повлиять на самочувствие и здоровье людей.

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