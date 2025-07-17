Магнитные бури 17 июля - что ожидать

Неожиданный прогноз магнитных бурь — что ожидать сегодня
В четверг, 17 июля, Земля останется вне влияния сильных магнитных бурь. Геомагнитное поле в течение дня будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня, а значительных возмущений не прогнозируется.
Об этом сообщает портал meteoprog.
Магнитные бури 17 июля
За последние сутки Солнце демонстрировало низкую активность — было зафиксировано лишь четыре вспышки класса C.
Такие явления не оказывают существенного влияния на земную магнитосферу.
Солнечная активность на 17 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 65
Несмотря на общую стабильность, астрономы отмечают, что вероятность вспышки среднего уровня (М-класса) остается на уровне 50%, а мощной (Х-класса) — 5%.
При этом риск возникновения даже незначительного геомагнитного шторма оценивается в 5%, а серьезного — лишь в 1%.
На поверхности Солнца сейчас наблюдается 65 пятен — это умеренный показатель, характерный для периода повышенной, но не экстремальной солнечной активности.
Напомним, астросиноптики обнародовали прогноз магнитной активности на июль 2025 года. В нем указаны даты, когда ожидается повышенная солнечная активность, что может повлиять на самочувствие и здоровье людей.
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