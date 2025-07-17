Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Неожиданный прогноз магнитных бурь — что ожидать сегодня

Неожиданный прогноз магнитных бурь — что ожидать сегодня

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 17:18
Магнитные бури 17 июля - что ожидать
Головная боль у мужчины. Фото: Freepik

В четверг, 17 июля, Земля останется вне влияния сильных магнитных бурь. Геомагнитное поле в течение дня будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня, а значительных возмущений не прогнозируется.

Об этом сообщает портал meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 17 июля

За последние сутки Солнце демонстрировало низкую активность — было зафиксировано лишь четыре вспышки класса C.

Такие явления не оказывают существенного влияния на земную магнитосферу.

Несподіваний прогноз магнітних бур — що очікувати сьогодні - фото 1
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 17 июля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 65

Несмотря на общую стабильность, астрономы отмечают, что вероятность вспышки среднего уровня (М-класса) остается на уровне 50%, а мощной (Х-класса) — 5%.

При этом риск возникновения даже незначительного геомагнитного шторма оценивается в 5%, а серьезного — лишь в 1%.

На поверхности Солнца сейчас наблюдается 65 пятен — это умеренный показатель, характерный для периода повышенной, но не экстремальной солнечной активности.

Напомним, астросиноптики обнародовали прогноз магнитной активности на июль 2025 года. В нем указаны даты, когда ожидается повышенная солнечная активность, что может повлиять на самочувствие и здоровье людей.

Ранее мы рассказывали, в какой день этой недели украинцам стоит ожидать пик летней жары.

погода Солнце здоровье магнитные бури головная боль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации