Снег в Украине — Диденко сказала, когда ждать похолодания

В конце следующей недели, после 26 сентября, в Карпатах и окружающих регионах возможен снег и мокрый снег. В других регионах подобных осадков не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Я написала в посте о возможном снеге и мокром снеге в Карпатах и околокарпатских регионах в конце следующей недели, после 26 сентября. И еще написала сотни раз, что прогнозы с большей заблаговременностью всегда нуждаются в уточнении. Однако многие медиа и Telegram-каналы интерпретировали это по-своему", — написала синоптик.

Диденко объяснила, что долгосрочные прогнозы погоды требуют много уточнений и часто они могут меняться уже ближе к нужной дате. По ее словам, метеорологические данные на следующие выходные далеки, чтобы решительно утверждать о том или ином явлении. Но все же снег возможен.

"Но я писала, пишу и буду писать о возможных, отмечу возможные риски, связанные с состоянием атмосферы на ту или иную дату, на ту или иную географическую локацию. Это мой долг сообщить людям о вероятных синоптических изменениях, чтобы они подготовились по крайней мере чтобы были проинформированы", — отметила синоптик.

Напомним, температура воздуха в Украине сегодня будет колебаться в пределах +3...+25 °С. Осадки возможны лишь в нескольких регионах.

В то же время синоптик Наталья Птуха назвала дату, до которой в Украине будет царить теплая погода. Лето не спешит убегать.