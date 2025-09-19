Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Главная Метео Фейковые страшилки — Диденко опровергла прогноз о снеге

Фейковые страшилки — Диденко опровергла прогноз о снеге

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 13:02
Снег в Украине — Диденко сказала, когда ждать похолодания
Снег на улице. Фото: Новини.LIVE

В конце следующей недели, после 26 сентября, в Карпатах и окружающих регионах возможен снег и мокрый снег. В других регионах подобных осадков не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Когда будет снег в Украине

"Я написала в посте о возможном снеге и мокром снеге в Карпатах и околокарпатских регионах в конце следующей недели, после 26 сентября. И еще написала сотни раз, что прогнозы с большей заблаговременностью всегда нуждаются в уточнении. Однако многие медиа и Telegram-каналы интерпретировали это по-своему", — написала синоптик.

Диденко объяснила, что долгосрочные прогнозы погоды требуют много уточнений и часто они могут меняться уже ближе к нужной дате. По ее словам, метеорологические данные на следующие выходные далеки, чтобы решительно утверждать о том или ином явлении. Но все же снег возможен.

"Но я писала, пишу и буду писать о возможных, отмечу возможные риски, связанные с состоянием атмосферы на ту или иную дату, на ту или иную географическую локацию. Это мой долг сообщить людям о вероятных синоптических изменениях, чтобы они подготовились по крайней мере чтобы были проинформированы", — отметила синоптик.

Напомним, температура воздуха в Украине сегодня будет колебаться в пределах +3...+25 °С. Осадки возможны лишь в нескольких регионах.

В то же время синоптик Наталья Птуха назвала дату, до которой в Украине будет царить теплая погода. Лето не спешит убегать.

погода снег Наталка Диденко прогноз погоды осадки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации